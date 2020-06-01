В понедельник, 1 июня, курс гривни на межбанковском валютном рынке укрепился до 26,790 грн/$1 с 26,845 грн/$1 в предыдущий рабочий день.

Котировки нацвалюты на закрытии торгов составили 26,78-26,80 грн/$1. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

Согласно данным Нацбанка Украины, справочный курс гривни на межбанке 1 июня вырос до 26,83 грн/$1 с 27,87 грн/$1 в пятницу. Центробанк также укрепил официальный курс нацвалюты на 2 июня - до 26,8181 грн/$1 с 26,8685 грн/$1 накануне.

Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни по отношению к иностранным валютам на 2 июня 2020 года.

AUD 1 австралийский доллар - 18.0647

BYN 1 белорусский рубль - 11.164

EUR 1 ЕВРО - 29.8043

PLN 1 польский злотый - 6.7355

CAD 1 канадский доллар - 19.5574

ILS 1 новый израильский шекель - 7.6494

RUB 10 российских рублей - 3.8467

GBP 1 фунт стерлингов - 33.2397

CZK 1 чешская крона - 1.1099

CHF 1 швейцарский франк - 27.8948

CNY 1 китайский юань женьминьби - 3.7584

Данные НБУ: Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 28 мая составил 454.7 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $367.4 млн.

Ранее "Страна" писала о том, что Беларусь не собирается платить "Газпрому" 165 млн долларов спорного долга.

Также мы сообщали, что Тимошенко задекларировала обязательство американцев выплатить ей еще 5 миллионов долларов.