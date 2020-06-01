Доллар на межбанке Украины падает третий день подряд
В понедельник, 1 июня, курс гривни на межбанковском валютном рынке укрепился до 26,790 грн/$1 с 26,845 грн/$1 в предыдущий рабочий день.
Котировки нацвалюты на закрытии торгов составили 26,78-26,80 грн/$1. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.
Согласно данным Нацбанка Украины, справочный курс гривни на межбанке 1 июня вырос до 26,83 грн/$1 с 27,87 грн/$1 в пятницу. Центробанк также укрепил официальный курс нацвалюты на 2 июня - до 26,8181 грн/$1 с 26,8685 грн/$1 накануне.
Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни по отношению к иностранным валютам на 2 июня 2020 года.
- AUD 1 австралийский доллар - 18.0647
- BYN 1 белорусский рубль - 11.164
- EUR 1 ЕВРО - 29.8043
- PLN 1 польский злотый - 6.7355
- CAD 1 канадский доллар - 19.5574
- ILS 1 новый израильский шекель - 7.6494
- RUB 10 российских рублей - 3.8467
- GBP 1 фунт стерлингов - 33.2397
- CZK 1 чешская крона - 1.1099
- CHF 1 швейцарский франк - 27.8948
- CNY 1 китайский юань женьминьби - 3.7584
Данные НБУ: Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 28 мая составил 454.7 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $367.4 млн.
Ранее "Страна" писала о том, что Беларусь не собирается платить "Газпрому" 165 млн долларов спорного долга.
Также мы сообщали, что Тимошенко задекларировала обязательство американцев выплатить ей еще 5 миллионов долларов.