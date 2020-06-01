В Киеве арестовали 50-летнего мужчину, которого подозревают в развращении двух 13-летних девочек. Он делал фото и видео порнографического характера с участием одной из них.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева на своей странице в Facebook, в понедельник, 1 июня.

Отмечается, что подозреваемый познакомился с малолетними девочками в магазине, когда делала покупки, и взял номер телефона одной из них.

После этого мужчина начал общаться со школьницами с помощью смс-ок, а через позже пригласил их к себе домой. Там он склонял девочек к употреблению алкогольных напитков, демонстрировал видеозаписи со сценами зоофилии и принуждал к вступлению в половой контакт.



"На протяжении нескольких месяцев подозреваемый продолжал развращение одной из девочек и склонял ее к оказанию услуг сексуального характера другим лицам. С этой целью он зарегистрировал потерпевшую на одном из сайтов секс-знакомств, где от ее имени вел переписки с мужчинами, отправлял им фотографии обнаженной малолетней девочки и предлагал предоставления им услуг сексуального характера за денежное вознаграждение", - говорится в сообщении.



Теперь мужчина арестован на два месяца, устанавливается его причастность к совершению других преступных действий. Злоумышленнику сообщено о подозрении по статьям о совершении развратных действий в отношении малолетних лиц, изготовлении и распространении порнографии и вовлечении малолетнего в занятие проституцией.

Ранее мы писали, что прокуратура завершила расследование дела педофила, который развращал мальчиков в школьных туалетах. В результате пострадали два ученика начальных классов.

Также сообщали, что в Киеве поймали педофила, который насиловал крестника и продавал видео с ним в сети. По ходатайству Киевской местной прокуратуры мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога сроком на 60 суток.