Во вторник, 2 июня, в Украине дожди, местами с грозами, прогнозируют в северных, западных ​​и восточных областях временами дожди. На остальной территории - без существенных осадков.

Ветер ожидается северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с, днем ​​в западных областях местами порывы 15-18 м/с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Температура воздуха ночью опустится до +4-9 градусов, на востоке страны и побережье морей до +12.. Днем в западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областях - до +10-15 градусов, на остальной территории - до +15-20, а на востоке - до +22.

На высокогорье Карпат ожидается дождь местами с мокрым снегом. Ночью заморозки в воздухе 0-2 градуса, температура днем ​​+4-6.

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