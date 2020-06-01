Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным сообщил о своей идее провести саммит "Большой семерки", на которую планировал пригласить еще три страны.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Дональд Трамп проинформировал о своей идее проведения саммита "Группы семи" с возможным приглашением лидеров России, Австралии, Индии и Республики Корея", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Путин поздравил президента США с успешным запуском пилотируемого космического корабля "Crew Dragon", доставившего американских астронавтов на Международную космическую станцию. Они подтвердили настрой на сотрудничество в космосе

Кроме того, лидеры двух стран обменялись мнениями о планах по борьбе с пандемией коронавируса, принимаемых в США и России.

"Проведен обмен мнениями о принимаемых в обеих странах мерах по борьбе с коронавирусом. Владимир Путин выразил признательность в связи с поставкой в Россию американских аппаратов искусственной вентиляции легких", - говорится в сообщении.

"Отмечена важность активизации российско-американского диалога в области стратегической стабильности и мер доверия в военной сфере", - добавили в пресс-службе.

Лидеры в ходе телефонного разговора условились о продолжении контактов на различных уровнях.

В пресс-службе добавили, что телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Напомним, американский президент Дональд Трамп заявил, что думает провести встречу лидеров стран "Большой семерки" (G7) у себя в загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде, несмотря на бушующую пандемию коронавируса.