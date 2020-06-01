Классический торнадо торнадо пронесся над Донецкой областью в воскресенье, 31 мая. Об этом на своей странице в соцсети написал харьковский синоптик Игорь Кибальчич. Также он опубликовал фото и видео редкого для Украины явления.

"Классический торнадо клиновидной формы наблюдался вчера, 31 мая, в Константиновском районе Донецкой области", - объяснил синоптик.

На видео запечатлена черная туча и спустившаяся с неба гигантская воронка, которая достаточно быстро перемещалась. Явление сняли на видео люди, которые в это время проезжали на авто в отдалении от него.

Напомним, 12 апреля в разгар эпидемии коронавируса по США пронеслась серия мощных торнадо.

Также мы сообщали, что появилось видео смерча, который напугал людей на пляже в Одессе и ушел в море.