Сегодня в Таиланде вновь отменили рейс МАУ Бангкок – Киев, который должен был лететь в ночь с 3 на 4 июня. А перед этим авиакомпания почти в четыре раза взвинтила цена на билеты: за возможность улететь на родину украинцам пришлось выложить по 1100 долларов.

В Таиланде с начала карантина до сих пор не могут вернуться домой несколько тысяч украинских туристов. У многих из них давно закончились деньги, и они вынуждены просить помощи у родственников и друзей.

О том, что на самом деле происходило с нашими туристами в Таиланде после объявления карантина, рассказал одесский яхтсмен Юрий Тыменюк.

"Билетов не было. Была катастрофа. Представьте ситуацию, когда вся семья на отдых поехала: папа, мама, дети. Всем нужно покупать новые билеты на другую дату. Цены на билеты тут же подскочили, стоили они колоссальные деньги. Все, кто пытался уехать домой, столкнулись с тем, что стоимость билетов зашкаливала и перешла все разумные границы. Прошло три дня, 17 марта остановили перелеты, закрыли воздух. У меня был билет на 16 марта. Но улететь мне тоже не удалось. Мне на стойке регистрации заявили, что в Украине закрываются границы 17 марта, и ты не успеваешь. Сиди здесь. Таких ситуаций было много", - рассказал Тыменюк.

Он добавил, что во многих цивилизованных странах границы на прилет для своих граждан не закрывали. Закрывали небо лишь для иностранцев, а своих граждан принимали еще долго - пока почти все не вернулись.

"Через неделю–две иностранные авиакомпании тоже перестали совершать рейсы, так как просто уже не было, кому лететь. Но все это время летали авиакомпании "Белавиа", КLM, "Люфтганза". Принимали своих граждан. Украина поступила иначе. После 17 марта закрыли только авиаперелеты, сухопутные границы были еще открыты. Тогда по суше ломанулось огромное количество народа. Что получилось в итоге? Те, у кого были билеты, на какие-то следующие дни, не смогли вылететь и застряли. Президент Украины тогда заявил, что будут организованы хабы, льготные рейсы и, мол, мы всех "повернемо додому". Но оказалось не так. На самом деле не было ни одного бесплатного самолета для украинцев. У многих сгорели билеты – за них в лучшем случае они получили какие-то ваучеры, но не деньги, не новые билеты на другие рейсы. А тот, кто решался на транзитный рейс, на хаб, тот мог запросто попасть и попадал в ситуацию, когда ты долетел в какой-то транзитный аэропорт и застрял там. В страну тебя не выпустят, жить на последние деньги в аэропорту – сомнительная затея. К тому же скопление людей – вот именно там-то и можно подцепить вирус запросто. Украинские авиаперевозчики тут же взвинтили цены на билеты. Например, рейсы из транзитного Стамбула в Киев украинской авиакомпании стоили в три-четыре раза дороже, чем обычно", - пояснил Юрий Тыменюк.

Многие украинцы отказались лететь просто потому, что у них не было денег на новые билеты по космическим ценам. Тыменюк упомянул бесплатный рейс, который один крупный вьетнамский бизнесмен оплатил для своих соотечественников. Люди улетели домой бесплатно. а украинцы до сих пор сидят в Таиланде потому, что нет ни денег, ни рейсов. А те перелеты, которые появляются, тут же отменяются. И билеты сгорают, за них никто деньги возвращать не собирается.

Тыменюк сказал, что из Таиланда нашим гражданам пришлось выбираться разными окольными путями: через Минск, Амстердам. Но это было очень рискованно - была вероятность не доехать до дома. Обещанных "эвакуационных" самолетов было крайне мало.

В самом начале карантина было больше 800 украинцев, желающих улететь. И на эти 800 человек дали всего два эвакуационных рейса.

В мае цены на перелет в один конец из Бангкока в Киев поднялись до 600 долларов. А уже через неделю появилась цена 1100 долларов за перелет в один конец. Люди прождали два с половиной месяца в Таиланде, так как прямых рейсов не было.

К слову, мужчине после того, как билета на рейс сгорел, МАУ пообещала "по желанию заменить билет на любой другой рейс". По словам одессита, многие туристы, добравшиеся домой, готовят судебные иски против авиаперевозчиков и властей, фактически бросивших своих граждан за границей.

Видеообращение к Зеленскому об отчаянном положении украинцев в Таиланде записала также еще одна заложница ситуации Манушак Борко.

С разрешения застрявших в Таиланде украинских туристов "Страна" публикует список купивших билеты на отменный сегодня рейс Бангкок – Киев.

Борко Манушак Пинчук Ирина Забелина Людмила Виталий Горбань Алина Кошман Лила Наталья Лила Вадим Климова Людмила Климов Сергей Кравченко Елена Поштарук Мария Митрофанов Роман Григорюк Татьяна Зоричева Карина Ермак Яна Грицеровская Светлана Сухин Виталий Кныр Елена Шемберко Юлия Соколов Иван Соколова Анна Соколов Александр Котельникова Анастасия Альвина Стефурак Тимонова Лариса Стефурак Данил Поляк Михаил Плотников Роман Плотникова Наталья Баркова Юлия Шестозуб Елена Чечко Вячеслав Курочка Павел Богдан Бруховецкий Конюшенко Виктория Юрченко Виктория Черненко Марк Черненко Дмитрий Истомина Рита Валерий Истомин Бобровский Михаил Вдовенко Артем Гутник Олександр Ващенко Юлия Бондарь Екатерина Тягло Анастасия Мельник Анна Джшкунян Арсен Мусиенко Светлана Мусиенко Игорь Зубко Николай Зубко Анастасия Зубко Варга Кристина Гребельник Вячеслав Гребельник Наталия Бухта Нелли Бухта Павел Бухта Виктория Бухта Лев Лысенко Владимир 35 лет Лысенко Владимир 10 лет Шарамок Александр Шарамок Екатерина Соловей Маргарита Антоненко Александр Бобровский Михаил Оноприенко Павел Лебедь Егор Гришкевич Дарина Пашкова Оксана Боровицкий Олег Рыжак Сергей Луняка Екатерина Хоменко Дан Котелянец Ольга Таранчук Николай Армашевская Анна Шелудько Анатолий Шулика Екатерина Еленич Эдуард

Ранее "Страна" писала, что украинцы застряли и в далеком ЮАР. в том числе тяжелобольные люди.

Проблемы с эвакуацией были и у туристов на Бали.