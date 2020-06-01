Генеральный директор "Южмаша" Сергей Войт заявил, что бывший президент Петр Порошенко за время руководства страной выполнил лишь 10% из того, что обещал сделать для госкорпорации.

Об этом Войт рассказал в интервью "Стране", опубликованном в понедельник, 1 июня.

За последние годы на предприятие приезжали два разных президента - Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Оба они обещали госзаказы, выплату задолженности и многое другое. На вопрос о том, что из обещанного было выполнено Войт рассказал: "Это хитренький вопрос. Не хочу выделять Зеленского, но при Порошенко выполнили 10% из того, что обещали. Мы получили один заказ по закрытому контракту. И все, больше мы ничего не получили, вопреки обещаниям".

По его словам, компания просила от президентов корпоратизацию, чтобы сменить свой статус с государственного предприятия на акционерное общество.

"В государстве одни правила, а в акционерном обществе - другие. При этом наблюдательный совет состоит из государства и независимых экспертов. Сейчас у нас 70% прибыли забирает государство, мы почти ни на что не влияем. Инвесторы, узнав, что мы государственное предприятие, сразу же уходят. Пусть даже 100% акционерного общества принадлежит государству. Я 10 лет лично всем рассказываю о необходимости корпоратизации, но нас до сих пор не трансформировали. Почему? Объяснить никто не может. Не хотят", - поделился Войт.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как "Южмаш" еще с 2014 года и по сей день находится в глубоком кризисе. Заказов не хватает, денег нет, а работники идут под сокращение, несмотря на обещания президентов. Как известно, несколько раз на завод приезжал Петр Порошенко за время своего президентства, обещал госзаказы, но до реальных действий так и не дошло. В июле прошлого года приезжал туда и Зеленский. Внимательно выслушал проблемы, пообещал отдельно обсудить с руководством завода вопрос государственного заказа и уехал.

Ранее Войт рассказал "Стране", что сотрудники "Южмаша" получают зарплату в 6-7 тысяч гривен, а долги по ней достигли 210 млн.