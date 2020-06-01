Ольга Стефанишина станет вице-премьером по европейской интеграции.

Об этом пишет в своем Телеграм-канале нардеп Александр Качура, который находится на заседании фракции "Слуги народа", посвященном среди прочего кадровым вопросам.

Ольге Витальевне Стефанишиной (тезке депутата от "Голоса" Ольги Анатольевны Стефанишиной) 35 лет.

Она получила квалификацию юриста-международника, переводчика с английского языка в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. Позже училась в Одесском национальном экономическом университете на специальности "Финансы и кредит".

С марта по декабрь 2017 работала директором Правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Секретариата Кабинета министров.

В декабре 2017 года назначена на должность генерального директора Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Секретариата.

Награждена Почетной грамотой Кабмина.

Ранее "Страна" сообщала, что новым министром культуры станет Александр Ткаченко из "Слуги народа".

Также мы приводили повестку заседания фракции "слуг народа".