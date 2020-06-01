Новым министром культуры и информационной политики может стать нардеп Александр Ткаченко. Такое решение приняла сегодня, 1 июня, фракция "Слуга народа". Теперь его кандидатуру должна утвердить Верховная Рада.

Ткаченко сейчас возглавляет гуманитарный комитет парламента. И снискал на этом поприще довольно скандальную славу продолжателя многих начинаний времен Порошенко.

Например, украинизации, ограничения свободы медиа, продолжения культа Майдана и многих других подобных тем.

То есть этот министр вряд ли будет чем-то существенно отличаться от своего предшественника - Владимира Бородянского. Причем, как и Бородянский, Ткаченко - бывший руководитель крупного телеканала и близкий соратник одного из крупнейших олигархов.

"Страна" вспомнила, чем известен Александр Ткаченко.

Работал у Пинчука, Коломойского и в Москве

Александр Ткаченко в 1990 году окончил журфак КНУ имени Шевченко.

Уже в 1993 он запустил программу "Послесловие", которая шла на "Интере" и УТ-1. Это были политические итоги недели, которые вел Ткаченко. После этого телеведущий стал широко известен и перешел на работу в "1+1", где создал и вел программу ТСН.

В 1999 году Ткаченко возглавил "Новый канал". А в начале двухтысячных, когда премьер-министром стал Виктор Ющенко, был у него внештатным советником. В 2003 году Ткаченко ненадолго возглавил медиахолдинг олигарха Виктора Пинчука, куда входили в том числе ICTV и СТБ.

Позже эту ТВ-империю возглавит Владимир Бородянский, который уже побывал главой Минкульта. Теперь его место займет и Ткаченко. Кстати, оба медийщика давно знакомы и находятся в хороших отношениях. А после снятия главы Минкульта в марте 2020 года Ткаченко выразил сожаление и заявил, что у них с Бородянским одинаковая "ценностная рамка".

В 2005 году медиа-менеджер стал одним из акционеров Одесской киностудии, а потом - работал в Москве, заместителем гендиректора РЕН-ТВ. В 2008 году стал гендиректором группы "1+1 медиа", которую возглавлял вплоть до похода в парламент.

По итогу работы Ткаченко во главе "плюсов" и его общения на этом пост с Коломойским сохранилась богатая коллекция прослушек его разговоров с олигархом, где последний отдает медиа-менеджеру различные указания.

После начала конфликта на Донбассе "плюсы" и их владелец Игорь Коломойский заняли активно провоенную позицию.

Сам же Ткаченко заявлял, что у Донбасса и остальной Украины "разные ценности", и это мешает нам жить вместе. "Невозможно найти общий язык с людьми, которые исповедуют другие ценности", - заявил он об урегулировании на востоке Украины.

Также он критиковал Минские соглашения с их идеей внести в Конституцию особый статус Донбасса, считая, что это делается без учета мнения большинства жителей Украины.

Поэтому, говорил медиаменеджер, для начала нужно провести референдум, который покажет, какой формат урегулирования будет приемлем для украинцев.

Интересно, что с этой идеей - референдума по Минским соглашениям - во время своей предвыборной кампании выступал Владимир Зеленский. Зе обещал поступить так, как ему прикажет народ. Правда, после победы на выборах эта идея оказалась полностью забыта.

Не исключено, что мысль эту вложил в голову будущего президента именно Александр Ткаченко, который вошел в десятку предвыборного списка партии "Слуга народа".

Парламентский забег

После победы Владимира Зеленского на выборах президента Александр Ткаченко вошел в первую десятку парламентского списка.

Что уже показывало его вес в "Слуге народа". А также вес "группы Коломойского" - так называли нардепов, так или иначе связанных с олигархом или работавших у него.

Правда, на этапе избрания с тем же Ткаченко случилась неприятная история - на партийном сайте он стал лидером антипатий среди всех выдвинутых "Слугой народа" кандидатов, набрав почти три тысячи "дизлайков" и только 544 "лайка".

После этого конфуза голосовалку отключили. Потому что получалась парадоксальная вещь: Ткаченко и другие кандидаты, которых поставили на вершину списка, в первом приближении оказались непопулярными среди избирателей Зе.

В Раде Александр Ткаченко возглавил новосозданный комитет по гуманитарной политике, который занимался широким спектром вопросов, связанных с культурой и идеологией. Неудивительно, что именно гумкомитет начал продвигать законы о регулировке СМИ.

Одним из главных детищ Ткаченко является законопроект "О медиа", который формализует цензуру и облегчает блокировку интернет-СМИ через суд.

После критики со стороны украинских журналистов и международных организаций, документ в конце апреля вернули на доработку, но, по словам Ткаченко, скоро будут ставить на голосование в первом чтении.

Идею так или иначе стреножить СМИ будоражила умы еще прежней власти. Разрабатывались законы, которые так или иначе сужали свободу слова под предлогом "российской агрессии". Ткаченко оказался достойным продолжателем этого дела.

Как и многих других начинаний команды Порошенко.

Ткаченко многократно заявлял, что отменять закон о тотальной украинизации нельзя. При этом, как и президент, иногда глава комитета обещал, что могут ослабить ряд норм - например, квоты на ТВ или пересмотреть штрафы в сфере услуг. Но пока близко к этой отмене никто уже почти год не может подойти.

Впрочем, не исключено, что эту карту разыграют под местные выборы осенью, о чем "Страна" рассказывала в материале Будут ли власти переписывать законы об украинизации.

Тем не менее, абсолютное большинство предложений и высказываний Ткаченко - в духе предыдущей команды. Так нардеп предлагал обложить налогами YouTube и Netflix, заставив их попутно вещать на украинском языке.

В феврале Александр Ткаченко продавил через свой комитет крайне тенденциозное заявление о шестой годовщине Майдана. В нем с участников "Революции достоинства" снималась всякая ответственность за жертвы во время протестов и последующие события - аннексию Крыма и войну на Донбассе. Произошел скандал: трое депутатов от "Оппоплатформы" покинули заседание, поскольку им не давали высказаться.

Той же зимой комитет под руководством Ткаченко порекомендовал Раде в 2020 году отпраздновать на государственном уровне юбилеи нацистских коллаборантов. Постановление было принято, Ткаченко за него голосовал. Причем в Киеве это празднование уже отменил суд.

От "мэра Киева" до шефа Минкульта

В общем, какую гуманитарную политику проводил в Раде Ткаченко - примерно понятно. Однако у "Слуг народа" были на него не только парламентские виды.

Сразу после тотальной победы партии Зеленского, Банковая начала изучать варианты замены Виталия Кличко. Линию на это вел глава Офиса президента Андрей Богдан. Ткаченко рассматривался и как претендент на мэры столицы, и как возможный председатель КГГА (это отдельная должность, назначается президентом).

То есть, по всей видимости, город планировали "отдать" людям Коломойского.

Однако от идеи досрочных выборов пришлось отказаться - ни у кого из "слуг народа", включая Ткаченко, не было рейтинга, близкого к действующему мэру. А назначать ему в пику "альтернативного" градоначальника означало управленческий бардак и скорую дискредитацию "смотрящего" с Банковой, особенно учитывая приближение зимы.

На данный момент Ткаченко не исключает свое участие в партийных праймериз на должность мэра Киева. Однако говорит об этом уклончиво - в силу, того, что уже без пяти минут министр.

Вероятное назначение Александра Ткаченко главой Минкульта означает несколько вещей.

Во-первых, будет сохранена в целом политика Бородянского да и самого Ткаченко на гуманитарном фронте. Украинизация, информационная война с Россией, закручивание гаек в медиа, идеологизация культуры.

Тем более, что место главы комитета Рады займет соратник Ткаченко Никита Потураев - еще один идеолог вышеперечисленных материй. То есть они и дальше будут работать в связке.

Во-вторых, перспективы Ткаченко на выборах мэра Киева становятся более призрачными.

С одной стороны, как министр он получит больше медийного внимания. С другой - вряд ли Александра ставят на министерство, чтобы он оттуда вел кампанию за кресло столичного градоначальника.

Да и Минкульт - это не то ведомство, где можно быстро заработать политические очки. Особенно учитывая роль борца за "чистоту информационного пространства", которую примеряет на себя Ткаченко. До чего она довела министра Бородянского видели все: он быстро стал одним из главных "врагов прессы". И отправился назад, в политическое небытие.