Отсутствие госзаказа, но в то же время статус госкомпании не позволяет двигаться вперед некогда легендарному ракетостроительному предприятию - расположненному в Днепре "Южмашу", которое сейчас находится в глубоком кризисе. Об этом в интервью "Стране" заявил гендиректор предприятия Сергей Войт и добавил, что заводу нужна копроратизация компании.

По словам гендиректора, за 2019 год задолженность предприятия по зарплате с налогами составляет около 200 млн гривен, а состояниее на сейчас 210 млн.

"Ну и главная проблема - отсутствие госзаказа. "Южмаш" никогда не участвовал в реализации государственных программ в сфере промышленной политики. Мы можем работать везде, даже в атомной промышленности, но мы туда не попали. Мы не являемся исполнителями государственного оборонного заказа. С 2014 года и до сегодняшнего дня, к сожалению, мы не получили ни одного оборонного заказа. В течение полугода мы прорабатываем новые заказы, но пока контракты не заключены", - говорит Войт.

Сейчас на "Южмаше" работает 5,5 тысяч человек - это в 10 раз меньше, чем во времена СССР. Средний возраст сотрудников - около 60 лет, а средняя зарплата - 6-7 тысяч гривен, да и ту задерживают.

"Нам нужна помощь государства, чтобы погасить задолженность. Мы подготовили пять законопроектов и проекты постановления Кабмина. Профильный комитет Верховной Рады должен рассмотреть эти вопросы", - говорит Войт.

Ранее "Страна" писала о том, что "Южмаш" стоит без госзаказов и в долгах, несмотря на обещания Порошенко и Зеленского.

Также мы сообщали, что "Южмаш" заказал в России алюминий для американской ракеты.