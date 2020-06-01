Генеральный директор предприятия "Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова" Сергей Войт прокомментировал запуск компанией Илона Маска Space X корабля Crew Dragon. По мнению главы "Южмаша", это серьезный успех не только для США, но и для всего мира.

О значении запуска первого частного пилотируемого корабля и своих впечатлениях от него Войт рассказал в интервью "Стране".

По мнению собеседника нашего издания, с точки зрения развития космонавтики запуск в США - большой шаг вперед.

"Это серьёзный успех не только космической отрасли США, но и всего мира, потому что впервые частная компания обеспечивает отправку астронавтов в космос. Нарушена монополия РФ на пилотируемые полёты. Плохо, когда есть монополия. А когда частная компания конкурирует с огромной страной - это всегда хорошо, влияет на развитие всех отраслей, не только космоса. Запуск Илоном Маском, точнее его частной компанией, двух астронавтов означает большой прогресс в развитии пилотируемой космонавтики. Это означает, что космос становится более доступным", - считает руководитель украинского предприятия.

Он добавил. что чем доступнее космос, тем больше появится потребностей в доступе в космос и, соответственно, возрастёт спрос на услуги в обеспечении доступа в космос. С учетом этого "Южмаш" рад успеху компании SpaceX и поздравляет своих коллег.

Также Войт описал свои чувства по поводу полета Crew Dragon.

"Смешанные чувства. У них хоть и частная компания, но посмотрите, как помогает государство и общество. Мы часто ездили на пуски "Морского старта" (плавучий космодром для запуска ракет "Зенит-3SL" - Ред.). И сейчас участвуем в одной из американских программ, где делаем первую ступень ракетоносителя "Антарес". Мы видим, как позитивно настроены люди, государство. Если бы у нас так было!" - сказал Войт.

Напомним, Crew Dragon отправился к МКС 30 мая с космодрома в США.

Ранее "Страна" разбиралась, что этот запуск означает для развития мировой космонавтики.