Народный депутат от фракции "Слуга народа" и глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко станет новым министром культуры.

Соответствующее решение поддержала фракция "СН" на заседании в понедельник, сообщил депутат Александр Качура в своем Телеграм-канале.

Напомним, после ухода бывшего министра культуры Владимира Бородянского, который отказался работать в новом правительстве Шмыгаля, временным руководителем Минкульта стала его заместительница Светлана Фоменко. Ранее она была заместителем и у предшественника Бородянского Евгения Нищука.

Отметим, что Ткаченко претендует не только на этот пост. Вчера стало известно, что бывший генеральный директор 1+1, а также бывший журналист 1+1, нардеп Александр Дубинский заявили о том, что пойдут на праймериз по выборам мэра Киева.