В 2014 году крупное украинское предприятие по производству ракетно-космической техники "Южмаш" совместно с Россией работало над изготовлением ракет "Зенит" в рамках международного проекта "Морской старт". Его директор Сергей Войт заявил, что работу на проектом остановили из-за политических отношений с Российской Федерацией. Предприятие потеряло 206 миллионов гривен.

Подробнее об этом говорится в интервью "Страны" с директором "Южмаша" Сергеем Войтом.

"В 2015-2018 году мы начали возобновлять "Морской старт" с компанией S7 Sea Launch Ltd. Но в 2019 году они остановили финансирование, и в результате недополученный доход составил 206 млн грн. Опять не получилось", - сказал Войт.

По его мнению, причина этому - отношения между Украиной и Россией.

"Мы заключали контракты с американской фирмой, но учредителем этой компании является Россия, а без нее невозможно было сделать "Зенит", - добавил директор предприятия.

Также он добавил, что "Южмашу" достоверно не известно, что произошло в компании S7 Sea Launch Ltd или с ее владельцами, но фактически с 2019 года они прекратили всяческое взаимодействие с предприятием.

"Как результат - "Южмаш" потерял денежные поступления, что привело к возникновению задолженности по заработной плате его работникам", - подытожил Войт.

Напомним, что "Южмаш", с 2014 году находится в глубоком кризисе. Заказов не хватает, денег нет, а работники идут под сокращение. По словам работников, предприятие не только частично остановило производство, но и выживает без элементарных бытовых условий. Вода на завод подается по графику, а отопления в некоторых цехах нет уже около 5 лет.