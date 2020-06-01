Член парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Илья Кива заявил, что в связи с событиями в Кагарлыке Киевской области народные депутаты и правоохранители рассматривают вопрос о возрождении инспекции по личному составу.

Как сообщает Телеграм-канал "Политика Страны", об этом Кива рассказал журналистам после заседания комитета.

У нардепа из "Оппоблока" спросили, стоял ли на заседании комитета вопрос об отставке главы МВД Арсена Авакова.

"На сегодняшний день этот вопрос даже не обсуждался", - ответил Кива.

По его словам, сегодняшний комитет был посвящен разбору ситуации в Кагарлыке. Заседание было закрытым, так как на нем разбирали подробности сексуального насилия. На нем представил отчет руководитель Нацполиции Игорь Клименко. На заседании также присутствовали руководитель ГБР и представители Офиса генпрокурора.

"Главный вопрос - это укрепление системы контроля над работой полиции. Я сейчас говорю о той структуре, которая фактически при Хатии Деканоидзе была нивелирована, а это инспекция по личному составу. Все члены комитета сделали выводы, что нужен еще больше контроль Национальной полиции", - добавил депутат от "Оппоплатформы".

Ранее "Страна" рассказывала о продвижении расследования кагарлыкского дела.

Мы также писали, что из местного отделения полиция уволили 10 человек.