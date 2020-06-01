В Черновцах врач-анастезиолог городской больницы Анна Рибарчук повторно заболела коронавирусом - тест на Covid-19 показал положительный результат. Об этом медик написала на своей странице в соцсети.

"Сегодня седьмой день пневмонии и" по второму кругу "позитивного ПЦР на Covid-19. Пояснение у меня одно - без антител в крови, после первого эпизода болезни, "вылетела" снова на работу. Вот вам и легкое течение".

По мнению врача, еще рано пренебрегать средствами безопасности - ходить без масок и респираторов и собираться компаниями.

Теперь к работе в больнице врач сможет вернуться не ранее, чем через две недели.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве еще один монастырь закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса, заражены 26 служительниц.

Также мы сообщали, что в Киеве за сутки коронавирусом заразились 58 человек.