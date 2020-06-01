В мае автомобильный рынок Украины начал восстанавливаться после падения в апреле, которое случилось из-за пандемии коронавируса. По итогам прошлого месяца дилеры новых авто смогли продать 5855 легковых машин, что больше на 62%, чем в апреле. Тем не менее этот показатель ниже мая прошлого года на 12,2%.

Об этом в понедельник, 1 июня, сообщает AUTO-Consulting.

При этом рост продаж порядил и настоящую конкурентную борьбу. Так, в прошлом месяце лидером стали дилеры Toyota. Данному бренду удалось реализовать более 1 тыс. автомобилей за месяц. Второе место оказалось у дилеров Renault, а третье место в мае осталось за Kia. Усилила свои позиции в мае и Skoda, а вот на 5-е место вышел Mercedes-Benz. Теперь авто с «трехлучевой звездой» занимают 4,7% украинского рынка. Притом, месяц назад аналогичный успех был у BMW.

Кроме того, неплохо в мае работали и дилеры Mitsubishi. Теперь японские внедорожники стабильно входят в Топ-10 украинского авторынка. Начал восстанавливать свои позиции и Ford. В мае этот бренд оказался в шаге от группы лидеров. А вот Peugeot уже стабильно там финиширует. В мае французам удалось занять 3,3% рынка, что эквивалентно 9-му результату.

Также практически все автомобильные бренды в мае показали хороший рост по сравнению с предыдущим месяцем. И рост продаж на 62% по рынку в среднем – это иллюстрация довольно приличных темпов восстановления авторынка.

За 5 месяцев уже было продано около 30 тыс. новых автомобилей, при этом спад продаж с прошлым годом пока не очень большой (-7,28%).

Итоги продаж в мае и апреле. Фото: autoconsulting.ua

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине ждут падения цен на авто из-за пандемии.

Также мы писали, что в марте в Евросоюзе (без учета Мальты) продажи автомобилей рухнули на 55,1% в годовом выражении.