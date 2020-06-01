Сегодня, 1 июня, состоится заседание фракции "Слуга народа", которое пройдет в КВЦ "Парковый". На нем народные депутаты рассмотрят вопросы назначения, рассмотрят кадровые вопросы и концепты структуры управления фракцией.

Об это пишет Telegram-канал "Политика страны" со ссылкой на сообщение во внутреннем чате нардепов фракции.

"Друзья, сегодня в 18:00 фракция, прошу всех быть.

На повестке дня:

Обсуждение позиции по законам на этой неделе;

Кадровые вопросы:

- новые министры

- старые министры.

- новые министры - старые министры. Презентация концептов структуры управления фракцией", - говорится в сообщении, которое цитирует телеграм-канал.

Ранее мы сообщали, что на сегодняшнем заседании хотят видеть министра внутренних дел Арсена Авакова.

Также мы писали, что фракция "Слуга народа" выступила с предложением заслушать министра внутренних дел Арсена Авакова на Часе вопросов к правительству в пятницу, 5 июня.