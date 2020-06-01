Депутаты рассмотрят вопросы назначения, рассмотрят кадровые вопросы и концепты структуры управления фракцией. Фото: "Страна"

Сегодня, 1 июня, состоится заседание фракции "Слуга народа", которое пройдет в КВЦ "Парковый". На нем народные депутаты рассмотрят вопросы назначения, рассмотрят кадровые вопросы и концепты структуры управления фракцией.

Об это пишет Telegram-канал "Политика страны" со ссылкой на сообщение во внутреннем чате нардепов фракции.

"Друзья, сегодня в 18:00 фракция, прошу всех быть.

На повестке дня:

  • Обсуждение позиции по законам на этой неделе;
  • Кадровые вопросы:
    - новые министры
    - старые министры.
  • Презентация концептов структуры управления фракцией", - говорится в сообщении, которое цитирует телеграм-канал.

Ранее мы сообщали, что на сегодняшнем заседании хотят видеть министра внутренних дел Арсена Авакова.

Также мы писали, что фракция "Слуга народа" выступила с предложением заслушать министра внутренних дел Арсена Авакова на Часе вопросов к правительству в пятницу, 5 июня.

 

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