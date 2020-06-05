На это воскресенье, 7 июня, выпадает Троица. А накануне 6 июня отмечается Троицкая родительская суббота.

"Страна" рассказывает об этих двух важных датах. А именно их историю, что можно и нельзя делать, как молиться. Дополнительно мы публикуем поздравления с Троицей.

Троицкая родительская суббота 2020 - что можно и нельзя делать, открытки

За день одного из главных православных праздников - Троицы - отмечается Троицкая родительская суббота, которая носит статус Вселенской.

В этот день - 6 июня 2020 года - православные христине ходят в храмы, где святят свечи за упокой близких. Затем принято посещать кладбища. Там зажигают свечи или лампадки, убирают, возлагают цветы. По возвращении домой принято организовать скромный обед - без алкоголя и веселья. После него семья добрым словом вспоминает ушедших из жизни близких, друзей.

Воцерковленные люди на Троицкую родительскую субботу также читают молитву за упокой. Ее мы предлагаем вниманию читателей ниже. Дополнительно мы публикуем траурные открытки, которые можно отправить родным и знакомым в память об общих ушедших из жизни людях.

Троица 2020 - дата, что можно и нельзя делать, поздравления в открытках

Троица в 2020 году отмечается 7 июня. Она входит в список общенациональных праздников. Соответственно, понедельник 8 июня будет выходным днем.

В основу праздника Святой Троицы лежит то, что Святой Дух пришел от Бога Отца, по обещанию Бога Сына (подробнее с историей праздника Троицы можно здесь).

Троица - радостный праздник, во время него не надо поститься. В храмах в этот день проводится торжественная служба, он обычно украшен зелеными ветками деревьев. После нее люди устраивают народные гуляния. Девушки гадают на суженого. На Троицу обычно готовят пироги и блины, салаты, блюда из яйца, мяса и рыбы. Разрешается употребление вина и пива.

На Троицу запрещается убирать дома, шить, вязать, работать в саду и огороде. Нельзя ссориться и кричать.

С Троицей многие украинцы поздравляют своих близких с помощью картинок и открыток, которые отправляют в мессенджерах и по смс. Их мы публикуем ниже.