В Херсонской области нашли застреленным военнослужащего 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Инцидент произошел утром в понедельник, 1 июня. По предварительным данным, мужчина совершил самоубийство. Об этом сообщается на странице бригады в соцсети.

"Сегодня, 1 июня 2020 года, около 11:00 на Херсонщине было обнаружено тело военнослужащего одного из подразделений нашей воинской части с огнестрельным ранением", - говорится в сообщении.

На месте ЧП работают представители Военной службы правопорядка и правоохранительных органов. Продолжаются следственные действия и выясняются обстоятельства гибели военнослужащего.

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