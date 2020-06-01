Нацполиция подготовила 38 томов материалов досудебного расследования в отношении подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь, которые были выделены в отдельное производство и открыты для ознакомления.

Об этом в понедельник, 1 июня, сообщает пресс-служба полиции в Facebook.

Дсудебное расследование по факту умышленного убийства Павла Шеремета длилось 1402 дня. Материалы производства насчитывают более двухсот томов: 38 томов – в отношении трех подозреваемых, более 200 – по установлению других фигурантов, организаторов и заказчиков этого преступления.

"Чтобы установить исполнителей и организаторов, проведен ряд следственных и розыскных действий. В частности обработано почти 20 тысяч часов видео (а это записи от пяти дней до двух месяцев фиксации), допрошено более 3000 человек, обработано почти 44 тысячи абонентских номеров, 15 тысяч ИМЕИ и 400 мониторингов (при этом в каждом мониторинге - от 4 000 до 200 000 соединений абонентов). Кроме того, проведено, согласно решений судов, 180 отдельных следственных (розыскных) действий, назначено 106 комплексных экспертиз", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе досудебного расследования было собрано достаточно доказательств, чтобы объявить подозрения в умышленном убийстве и избрать меру пресечения Юлии Кузьменко, Андрею Антоненко и Яне Дугарь.

Также пресс-служба сообщает, что процессуальный руководитель по уголовному делу выделил материалы досудебного расследования в отношении подозреваемых в отдельное производство. А следовательно, согласно ст. 290 Уголовного процессуального кодекса Украины, принято решение об открытии материалов другой стороне. В настоящее время подготовлено копии всех материалов досудебного расследования подозреваемым и их защитникам в уголовном производстве.

"Адвокаты могут ознакомиться с ними в рабочие дни в Главном следственном управлении Национальной полиции Украины по адресу: г. Киев, вул. Академика Богомольца, 10, так и совместно с подозреваемыми в изоляторе временного содержания Главного управления Национальной полиции в городе Киеве по адресу: город Киев, переулок Косогорный, 7", - сообщает пресс-служба.

Напомним, в конце мая стало известно, что полиция завершила расследование по подозреваемым в убийстве.

Перед этим следствие изменило подозрение фигуранту дела Шеремета Антоненко. Теперь Антоненко является не организатором, а исполнителем преступления.