Президент России Владимир Путин отказался проводить голосование по поправкам в Конституцию в день парада Победы, 24 июня, заявив, что нельзя объединять два значимых события. За поправки будут голосовать 1 июля.

Об этом сообщает ТАСС.

"Нам нужно 30 дней с момента объявления даты голосования по Конституции, нужно отработать механизмы безопасности граждан от коронавируса", - заявил Путин.

Ранее Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова считает оптимальным для голосования 1 июля. Президент РФ также одобрил эту дату.

"Были идеи провести голосование в день парада Победы. Не надо ничего смешивать, это отдельная веха в жизни страны", - цитирует Путина РИА "Новости".

По словам Памфиловой, ЦИК вместе с Роспотребнадзором разработал рекомендации для проведения голосования в условиях эпидемии коронавируса. В частности, предлагают проверить на инфекцию всех членов избирательной комиссии, а саму процедуру голосования растянуть на семь дней.

"Всем участникам голосования по поправкам дадут маски, перчатки и одноразовые ручки", - сказала Памфилова.

Стоит отметить, что 1 июля выпадает на среду, но тем не менее в России день голосования за поправки в Конституцию объявят выходным днем. Участки для голосования откроются за неделю до 1 июля. Всех членов изберкома протестируют на коронавирус, а участников голосования обеспечат масками, перчатками и одноразовыми ручками.

Напомним, из-за карантина запланированное на апрель голосование перенесли на июнь. Главной поправкой в Конституцию РФ называют обнуление президентских сроков для Путина. Это означает, что он, если захочет, сможет вновь баллотироваться. Ранее мы подробно разбирались в том, как Госдума подарила Владимиру Путину еще 16 лет президентства и что это значит для Украины.

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