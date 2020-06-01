Сайт Государственного бюро расследований внезапно перестал адекватно функционировать спустя два часа после начала голосования за состав Совета общественного контроля при ведомстве.

Об этом сообщил адвокат Артем Захаров в Facebook.

"Интернет-голосование в Совет общественного контроля ГБР сорван? Два часа от начала голосования за кандидатов в состав Совета общественного контроля при ГБР граждане не могут реализовать свое право и отдать голоса. Сайт не пускает, "висит". Многочисленные звонки коллег, друзей, сообщения в Фейсбуйк граждан тому подтверждение", - говорится в сообщении.

Захаров уточнил, что считает подобные случаи спланированной акцией, направленной на срыв голосования или фальсификацию.

"Считаю такое отсутствие доступа к серверу спланированной акцией, которая имеет следствием или срыв голосования, или фальсификации его результатов. Все это должно быть тщательно проверено с целью установления лиц, причастных к очевидно противоправных действий. Будем реагировать", - рассказал он.

Также о проблемах с допуском к сайту заявила адвокат Елена Лукаш.

"Битый час пытаюсь проголосовать за адвоката Черезова и других достойных адвокатов в Совет общественного контроля при ГБР. Сайт лежит. И это неспроста. Лишая людей даже иллюзии выбора, вы провоцируете протестные мысли. Неужели это непонятно, ЗЕлень?" – сказала она.

Уточним, что сегодня должно было состоятся интернет-голосование, на котором выбирались члены Совета общественного контроля при ГБР. После него предполагается, что первые 30 кандидатов пройдут в следующий тур и будут писать эссе, которое будет иметь ключевой фактор при избрании.

Сайт ГБР "упал" после начала голосования за состав Совета общественного контроля при ведомстве. Фото: facebook/Артем Захаров

Напомним, ситуации с проблемой избрания Совета общественного контроля при ГБР возникают уже не в первый раз. В прошлом году "Страна" обнаружила больше тысячи лишних голосов, проанализировав данные протокола голосования, которые были опубликованы на сайте ведомства.

Также мы писали, что после скандала был инициирован повторный конкурс в состав Совета.