"Срыв выборов или фальсификация?" Сайт ГБР упал во время голосования за членов совета Общественного контроля
Сайт Государственного бюро расследований внезапно перестал адекватно функционировать спустя два часа после начала голосования за состав Совета общественного контроля при ведомстве.
Об этом сообщил адвокат Артем Захаров в Facebook.
"Интернет-голосование в Совет общественного контроля ГБР сорван? Два часа от начала голосования за кандидатов в состав Совета общественного контроля при ГБР граждане не могут реализовать свое право и отдать голоса. Сайт не пускает, "висит". Многочисленные звонки коллег, друзей, сообщения в Фейсбуйк граждан тому подтверждение", - говорится в сообщении.
Захаров уточнил, что считает подобные случаи спланированной акцией, направленной на срыв голосования или фальсификацию.
"Считаю такое отсутствие доступа к серверу спланированной акцией, которая имеет следствием или срыв голосования, или фальсификации его результатов. Все это должно быть тщательно проверено с целью установления лиц, причастных к очевидно противоправных действий. Будем реагировать", - рассказал он.
Также о проблемах с допуском к сайту заявила адвокат Елена Лукаш.
"Битый час пытаюсь проголосовать за адвоката Черезова и других достойных адвокатов в Совет общественного контроля при ГБР. Сайт лежит. И это неспроста. Лишая людей даже иллюзии выбора, вы провоцируете протестные мысли. Неужели это непонятно, ЗЕлень?" – сказала она.
Уточним, что сегодня должно было состоятся интернет-голосование, на котором выбирались члены Совета общественного контроля при ГБР. После него предполагается, что первые 30 кандидатов пройдут в следующий тур и будут писать эссе, которое будет иметь ключевой фактор при избрании.
Сайт ГБР "упал" после начала голосования за состав Совета общественного контроля при ведомстве. Фото: facebook/Артем Захаров
Напомним, ситуации с проблемой избрания Совета общественного контроля при ГБР возникают уже не в первый раз. В прошлом году "Страна" обнаружила больше тысячи лишних голосов, проанализировав данные протокола голосования, которые были опубликованы на сайте ведомства.
Также мы писали, что после скандала был инициирован повторный конкурс в состав Совета.