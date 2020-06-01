32-летнего жителя Киевской области, который грозился сегодня, 1 июня, взорвать мост Метро, задержал спецназ, когда его отвлекали.

Об этом сообщил "Стране" Начальник полиции Киева Андрей Крищенко, видео обнаровдовано на Telegram-канале "Политика страны".

"Свои требования он не сказал. Сразу был введен план специальной полицейской операции", - заявил Крищенко.

По словам Кирищенко, после осмотра предмета, которым мужчина угрожал подорвать мост Метро, оказалось, что это был металлический баллон наполненный песком и провод с пультом.

"Задержанный доставлен в райуправление, вызваны медики, в том числе бригада психиатрической помощи", - отметил начальник главка Киева.

По его словам, ранее, на злоумышленника зафиксировано два мелких административных нарушений, ничего криминального не было. Он добавил, что мужчина не высказывал агрессии, а также с ним успел пообщаться штатный психолог.

По словам начальника полиции Киева, открыто уголовное производство по статье о неправдивом сообщении о минировании, за которое грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, в понедельник, 1 июня, около 13:42 неизвестный сообщил в полицию о намерении взорвать мост Метро. Движение по мосту перекрыли. На месте инцидента работают правоохранители. После этого в Киеве ввели спецоперацию, в которой было задействовано более 300 копов.

"Страна" публиковала онлайн-хронику происходящего.