Коронавирусный карантин во Львовской области продлили до 5 июня. Такое решение приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщается на сайте ЛОГА.

"Постановление Кабмина предусматривает три критерия, по которым можно ослаблять карантин. Львовщина попадает под ослабления только по двум. По инцидентности область не проходит грань, по которой можно смягчать карантин. Следовательно, комиссия приняла решение продлить карантин на территории области до 5 июня", - говорится в сообщении.

По данным главы Львовской облгосадминистрации Максима Козицкого, за последние две недели в регионе заполненность мест в больницах составила 22%, а количество проведенных ПЦР-тестов на 100 тысяч населения - 97. Общий показатель инцидентности 13,5, что не позволяет смягчить карантинные мероприятия.

Отметим, что большинство областей Украины перешло к адаптивному карантину еще 22 мая.

Ранее "Страна" писала о том, по каким критериям Киев и пять областей Украины не готовы к ослаблению карантина.

Также мы сообщали, что обновлены требования к железнодорожным поездкам во время карантина.