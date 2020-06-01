Сегодня в Киеве снова угрожали взорвать мост Метро.

Это уже второй случай за сравнительно недавнее время. В сентябре 2019 года вооруженный атошник Алексей Белько уже остановил движение на том же мосту. Обезвредить его не могли несколько часов. В итоге он сдался полиции.

Сегодняшнего минера - жителя города Вишневое 1988 года рождения - захватили менее, чем через час. У него, как и у Белько, никакой взрывчатки не было. Оба использовали муляж.

Почему в Киеве с такой регулярностью захватывают мосты - разбиралась "Страна".

Провод, пакет и маска

О том, что мост Метро заблокирован, стало известно около 14:00. Подземка сообщила, что пассажиров будет везти только до станции Арсенальная, а потом закрыла и ее - поезда начали останавливаться на Крещатике.

Позже стало известно, что по мосту ходит неизвестный мужчина. Возле него стоит пакет странной формы, из него идет провод, а в руке минера - пульт.

Что интересно, человек оказался в маске - видимо, соблюдал правила карантина.

Полиция оцепила мост и прилегающие территории, прибыла бронетехника, снайперы и спецназ.

На переговоры с минером отправился шеф киевской полиции Андрей Крищенко. И через несколько минут стало известно, что подрывника задержали. Полиция чем-то отвлекла мужчину, и, когда он отвернулся, заломала его.

Журналисты говорят, что перед задержание прозвучал выстрел - не исключено, что это и был тот самый отвлекающий маневр.

После операции Крищенко рассказал, что произошло. Никакой взрывчатки у минера не оказалось - в сумке он держал баллон, заполненный песком. Требований тоже не выдвигал и разговаривал "хаотично". "Минер" оказался жителем города Вишневое, что под Киевом, 1988 года рождения.

К уголовной ответственности раньше мужчина не привлекался, но были штрафы по административке за незаконную торговлю. У него проблемы с родственниками, а также мать в больнице. Задержанного будут освидетельствовать психиатры.

За устроенный на мосту переполох и ложное минирование парню грозит до шести лет лишения свободы. Имя и фамилия его пока неизвестны.

Последователь Белько

Сообщение о минировании моста Метро, которое сегодня произошло в Киеве, - не первый инцидент с этим объектом за последнее время.

Буквально в прошлом году, в середине сентября, обернутый в украинский флаг мужчина уже захватывал этот мост и грозился его взорвать. Как вскоре выяснилось, задержанным тогда оказался военнослужащий ВСУ, сержант-контрактник Алексей Белько.

Он захватил мост 18 сентября 2019 года. Происшествие случилось вечером в будний час-пик.

В то время, когда киевляне возвращались с работы домой, обмотанный в национальный флаг мужчина заехал на мост на белом кабриолете. Он несколько раз выстрелил из оружия в воздух и сообщил, что намерен взорвать мост.

К месту ЧП выехало все руководство полиции. Движение автомобильного транспорта ограничили, закрыли на вход семь станций метро. Туда стянули военную технику и экстренные службы.

Для наблюдения силовики запустили дрон, однако мужчина сбил его из оружия. С подрывником телефонные переговоры проводили глава киевской полиции Андрей Крищенко и психолог.

Спустя два часа мужчина сдался, задержание проводил спецназ. Подробнее, как организовывалась эта спецоперация, читайте в хронике событий "Страны".

Задержание Белько 18 сентября 2019 года

В тот же день была установлена личность подрывника. Им оказался 42-летний Алексей Белько - уроженец Фороса (Крым) и военнослужащий ВСУ. Воевал в зоне АТО. Он контрактник, числился начальником радиостанции полевого узла связи воинской части А3628 в Броварах. Там базируется спецназ.

За несколько месяцев до ЧП, в июне 2019 года, его судили по делу о самовольном отлучении из воинской части. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде семи дней ареста с содержанием на гауптвахте. После инцидента он Белько уволен из воинской части. Тогда же летом он приходил в полицию, чтобы добровольно сдать килограмм взрывчатки и 88 патронов.

Изначально спецоперация по задержанию Белько позиционировалась как террористическая угроза, которую, к счастью, удалось предотвратить. И, по этой логике, бывшего военного должны были судить по террористической статье, которая предусматривает от 8 до 15 лет тюрьмы.

Однако уже на следующий день глава полиции Киева Крищенко сообщил, что Алексея Белько будут судить по статье за хулиганство (максимальная санкция - до 7 лет) и неправдивое сообщение о минировании (максимальная санкция - до 3 лет). Обвинения в подготовке теракта силовики решили не предъявлять. Это позиция была согласованной с прокуратурой.

Дальше - больше. Алексея Белько решил взять на поруки лично Арсен Аваков. Глава МВД пожалел его и сообщил, что бывший военный действовал под наркотиками, пообещал помочь пройти курс реабилитации и "обрести себя заново".

Алексей Белько в зале суда. Фото: Страна

Через пару дней после угроз минирования по делу Белько проходил суд. На заседании он объяснил, почему так поступил. Мол, отправление на гауптвахту испортило ему репутацию и он хотел доказать, что является достойным человеком.

В итоге Белько был арестован на 60 дней с правом выйти под залог. Однако сумму в размере 288 тысяч гривен за него никто не внес, поэтому мужчина продолжил оставаться за решеткой.

Не помог даже Аваков, которому суд отказал в поручительстве, поскольку министр не явился в суд лично.

Но избежать тюрьмы Алексею Белько все-таки удалось. В феврале этого году прокуратура попросила для него принудительное лечение в психиатрической больнице со строгим режимом. И в январе его туда поместили.

Почему "минируют" мост Метро

Нельзя не отметить определенной закономерности - за сравнительно короткий срок лже-минеры захватывают один и тот же мост.

На данный момент обсуждения идут вокруг двух основных объяснений происходящего.

Задержанный сегодня - психически больной или просто доведенный до отчаяния человек. Захват моста - политическая постановка.

Правда, какую цель перед собой ставили "постановщики", сказать трудно. Версия первая - дискредитировать главу МВД Авакова, у которого то людей в полиции насилуют, то разборки в Броварах со стрельбой идут, то мосты минируют.

Или наоборот - показать, как эффктивно полицейские нейтрализовали "минера". И, таким образом, продемонстрировать эффективность работы МВД.

Разговоры об отставке Авакова действительно возобновились после Кагарлыка и Броваров - когда в очередной раз стало понятно, что с полицией что-то не так. А также после участия правоохранителей в покушении на черногорского наркобарона в центре Киева.

"Страна" уже рассказывала, что замену министра снова обсуждают на Банковой (причем начали это делать еще до резонансных инцидентов и хотят заменить Авакова более управляемым человеком). Но вопрос пока подвешен из-за опасений дестабилизации ситуации и в полиции, и на улицах, а также из-за неопределенности с кандидатурой преемника.

Пока неизвестно, связана ли вообще история моста с Аваковым. Однако ее в любом случае используют оппоненты министра, которые на пятницу требуют его в Раду, на отчет по резонансным преступлениям последних дней.

Что же до "минеров", то даже если это - не постановка, то симптом для Украины весьма тревожный. Как с точки зрения работы правоохранительной системы, у которой под носом дважды захватывают один и тот же мост, так и в целом - атмосферы в обществе.