Киевская подземка возобновила штатную работу после того, как неизвестный заминировал мост Метро.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевпетрополитен" в Facebook.

"Обновление. Все станции метрополитена работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что наземный транспорт также возобновил штатную работу.

Напомним, днем в понедельник, 1 июня, на горячую линию полиции позвонил мужчина и заявил, что мост Метро в Киеве заминирован. После этого в Киеве ввели спецоперацию.

Мы писали о том, на мосту Метро в Киеве работала полиция, отряды спецназначения и бронетехника. Также мы публиковали кадры задержания виновника, который оказался жителем Киевской области.

Кроме того, мы в режиме онлайн следим за происходящим днем 1 июня на мосту Метро в Киеве.