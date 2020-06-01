Кремль пока не может заявить о позитивной динамике в отношениях с правительствами Украины и Грузии на высшем уровне.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 24", передает "Интерфакс".

"Что касается руководства этих стран, мы видим, что, к сожалению, пока мы, несмотря на наличие определенных контактов, не можем похвастаться позитивной динамикой в развитии диалога на высшем уровне", - сказал пресс-секретарь Путина.

Так Песков ответил на вопрос о том, почему президент Украины Владимир Зеленский не получил приглашения на парам Победы в Москве, а также вызвано ли это его высказываниями о Второй мировой войне.

Напомним, в конце мая президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня выходным в России. В этот же день пройдет парад к 75-летию Победы, который был перенесен с 9 мая из-за коронавируса. Кроме того, глава России анонсировал и дату проведения акции "Бессмертный полк".

Ранее сообщалось, что в Кремле уже знают, где будут находиться Путин и гости парада Победы в Москве.