В понедельник утром, 1 июня, из окна пятого этажа больницы №9 по улице Рижской в Киеве выпала санитарка. Женщина скончалась от полученных травм на месте.

Об этом сообщила пресс-служба Муниципальной охраны в Facebook.

"Около шести часов утра, к дежурному наряду Муниципальной охраны обратился вахтер. Сообщил, что что-то тяжелое упало за окном. При осмотре территории было обнаружено тело санитарки. Предварительно установлено, что она выпала она из окна пятого этажа", - говорится в сообщении.

Как сообщается, медики оказывали ей необходимую помощь, однако спасти женщину так и не удалось. В данный момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, в Кривом Роге из окна роддома выпала 19-летняя девушка, родившая накануне недоношенного ребенка.

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