По США прокатилась волна протестов из-за убийства полицией 46-летнего темнокожего мужчины Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Не обошли они и фешенебельный район Беверли Хиллз под Лос-Анджелесом.

Массовые протесты опустошили некогда богатый район. В городке ввели комендантский час. Людям разрешили покидать свои дома, чтобы чтобы пойти на работу или обратиться за помощью к полицейским или медикам.

Помимо полицейских, на дорогах дежурят военные. А окна магазинов закрыты специальной фанерой, спасающей от погромов. Вот так выглядит "обувной дворец" в Беверли-Хиллз.

Охраняют магазины военные.

Настроены они позитивно.

На улицах видна бронетехника.

Военные охраняют магазин под названием "Американский повстанец". Видимо, он тоже боится "повстанцев".

Вот так выглядят забитые фанерой витрины. Еще они вариант - их прячут за защитными роллетами.

Протест в Беверли Хиллз уже мирный. Демонстранты в основном белые. Они прогуливаются в количестве не более 5 человек в руках с надписями о том, что "молчание белых - это предательство".

"Сопротивляйся расизму", - свидетельствуют призывы молчаливых демонстрантов, которые скрывают лица за защитными медицинскими масками из-за коронавирусного карантина.

Почти на всех магазинах надписи баллончиками, разбитые и разглабленные витрины. Вынесли всю одежду, оставив только манекены, вешалки и пустые полки.

Владельцы бизнеса закрывают любое производство - будь то ресторан, продажа брендовой одежды или услуги стоматолога. Проще заколотить окна и дери и переждать протесты.

На улицах очень много рабочих, которые стараются спасти то, что осталось после мародеров.

На ДСП-досках то тут, то там написана предсмертная цитата убитого Флойда, который лежа на асфальте лицом вниз повторял: "Не могу дышать".

Несмотря на арест офицера полиции Дерека Човини, который участвовал в задержании Флойда, протестующие требуют справедливости, оставляя надписи "Нет справедливости, нет мира". Они видны по всему Беверли-Хиллз.

На других зданиях написали, что "Революция грядет! Прямо сейчас".

Улицы буквально переполнены такими призывами протестующих, как "Жизнь в аду" и "Ешь богатых".

Еще характерные надписи - "Смерть капиталу" и "Жизни черных важны" (аббревиатура BLM означает "Black Lives Matter", название интернационального движения активистов, выступающих против насилия в отношении чернокожего населения).

Большинство магазинов роскошных брендов стоят заколоченные, чтобы протестующие не грабили и не наносили оскорбительные надписи.

Магазин ювелирных изделий Tiffany & Co на Родео Драйв 210 N сейчас выглядит так:

Проезжая часть города перекрыта.

Итальянский бренд одежды и обуви Fendi и французский бутик Lanvin продолжает список заколоченных брендовых магазинов.

Магазин Louis Vuitton в Беверли-Хиллз подготовился основательно. Возможно, опасаясь повторения ограблений в Портленде (штат Орегон), где участники беспорядков похитили предметы роскоши на сумму 85 тысяч долларов.

Дизайнер мужской одежды Louis Vuitton Вирджил Аблох осудили мародерство протестующих, несмотря на то, что сам является афроамериканцем.

Американский производитель ювелирных украшений и наручных часов класса люкс Harry Winston обезопасил первый этаж, оставив фасад на втором этаже нетронутым.

Некоторые дизайнеры поддержали протестующих. Так, Марк Джейкобс написал в своем Twitter, что "битое стекло или собственность не являются насилием, потому что собственность может быть заменена, а человеческая жизнь - нет".

Часть рабочих пытается отмыть надписи. Другие - красят фанерные листы поверх черной краской, чтобы сделать магазин незаметным.

Впрочем, праздничная иллюминация и подсветка в такой ситуации несколько спасает ситуацию.