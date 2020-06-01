Первая леди Украины Елена Зеленская и председатель Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в стране Лотта Сильвандер, сегодня, 1 июня, подписали Меморандум о взаимопонимании. Он предусматривает сотрудничество по таким направлениям, как улучшение системы школьного питания и распространение здорового образа жизни, а также обеспечение равных прав детей в реализации их потенциала.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента Украины.

"Этот документ свидетельствует о нашем общем видении того, как действовать. Защита, поддержка, равные возможности - его главные принципы. Для меня символично, что мы подписали его именно в День защиты детей. Ведь этот день является напоминанием взрослым об ответственности, которую они несут за детскую жизнь и здоровье, полноценное развитие и становление", - сказала Зеленская.

Она добавила, что с помощью этого меморандума можно объединить усилия и работать вместе ради создания лучших условий для детей в Украине.

"Дети и семьи с детьми нуждаются в особой поддержке в эти сложные времена, когда мир борется с новыми вызовами. Мы рады, что имеем так много общих сфер для сотрудничества. Уверена, что у нас впереди - многочисленные проекты в поддержку прав ребенка, здорового образа жизни и безбарьерности общества", - сказала Лотта Сильвандер.

Отмечается, сейчас Зеленская и специалисты украинского офиса ЮНИСЕФ активно взаимодействуют для качественного внедрения программы здорового питания в украинских школах.

Специалисты Детского фонда ООН присоединились к разработке Национальной стратегии по развитию безопасного и здорового образовательной среды, которую 25 мая 2020 был одобрен указом Президента Украины, а также участвуют в ее реализации. Еще одна совместная инициатива Зеленской и команды ЮНИСЕФ - телеуроки для начальных классов в рамках национального проекта дистанционного обучения на период карантина "Всеукраинская школа онлайн".

Напомним, сегодня, 1 июня, отмечают День защиты детей. В Украине празднику исполняется уже 22 года, а во всем мире - 61 год.

Также мы писали, что Кабмин разрешил детям-сиротам проживать в семейных приютах до 23 лет. Они будут обеспечены жильем, независимо от того, учатся они в заведениях профессионально-технического образования и учреждениях высшего образования или нет.