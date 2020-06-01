Андрей Портнов: "Президент занял позицию проигравшего меньшинства" Через год после своего возвращения в Украину известный юрист рассказал "Стране" о делах против Порошенко, перспективах Зеленского и о том, будет ли создавать партию

Дикий Юго-Запад Украины Что происходит в Бессарабии и почему накануне начала продажи земли там вооружаются фермеры