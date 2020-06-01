Опубликована карта камер автофиксации превышения скорости в Киевской области
В Киевской области с 1 июня заработали комплексы автоматической фиксации (КАФ) нарушений правил дорожного движения. Больше всего их расположено на трассе Киев - Одесса.
Об этом свидетельствуют данные пресс-службы МВД.
Камеры автофиксации в Киевской области расположены на таких дорогах:
- М-03 Киев - Харьков - Довжанский, место размещения, км: 49+150, разрешенная скорость: 110 км/ч
- М-03 Киев - Харьков - Довжанский, 101+350 км, 110 км/ч
- М-03 Киев - Харьков - Довжанский, 101+400 км, 110 км/ч
- М-05 Киев - Одесса, 15+150 км, 50 км/ч
- М-05 Киев - Одесса, 15+770 км, 50 км/ч
- М-05 Киев - Одесса, 19+400 км, 50 км/ч
- М-05 Киев - Одесса, 24+400 км, 50 км/ч
- М-05 Киев - Одесса, 24+700 км, 50 км/ч
- М-05 Киев - Одесса, 28+450 км, 50 км/ч
- М-05 Киев - Одесса, 29 + 870 км, 50 км/ч
- М-05 Киев - Одесса, 35+240 км, 50 км/ч
- М-05 Киев - Одесса, 35+352 км, 50 км/ч
- М-06 Киев - Чоп, 21+690 км, 70 км/ч
- М-06 Киев - Чоп, 21+930, 70 км/ч
- М-06 Киев - Чоп, 46+050 км, 110 км/ч
- М-06 Киев - Чоп, 49+700, 110 км/ч
- М-06 Киев - Чоп, 66+250км, 110 км/ч
М-07 Киев - Ковель - Ягодин, 23+550 км, 50 км/ч
- М-07 Киев - Ковель - Ягодин, 30+600 км, 90 км/ч
- М-07 Киев - Ковель - Ягодин, 37+700 км, 50 км/ч
- М-07 Киев - Ковель - Ягодин, 44+100 км, 90 км/ч
- Н-01 Киев - Знаменка, 26+050 км, 50 км/ч
- Н-01 Киев - Знаменка, 26+088 50 км, км/ч
- Р-01 Киев - Обухов, 30+000 км, 50 км/ч
- Р-01 Киев - Обухов, 30+110 км, 50 км/ч
Напомним, Аваков отчитался о первых успехах системы автофиксации нарушений ПДД. За 8 минут 262 штрафа.
Также мы писали, что с 1 июня в Украине заработали 17 станций фото- и видеофиксации нарушений ПДД, потом их станет 700.
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