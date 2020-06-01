Злоумышленник, который сегодня грозил подорвать мост, - 32-летний житель Киевской области. В сумке у него находился муляж взрывного устройства: земля, провода, баллон. Также у него не было четких требований.

Об этом рассказал главный коп Киева Андрей Крищенко.



"У него была бессвязная речь, каких-то определенных требований не было, по этому, когда была возможность, когда его отвлекли, сработало спецподразделение, он был задержан", - рассказал Крищенко журналистам.

Минер прописан в Вишневом Киево-Святошинского района, 1988 года рождения. К уголовной ответственности раньше не привлекался, у него два мелких админнарушения (нелегальная торговля). Известно, что его мать находится в больнице, у него какие-то проблемы с родственниками.

Пока в полиции говорят, что у них нет данных, находился ли задержанный на психиатрическом учете

Злоумышленника доставили в полицию, где его также осмотрит врач. В операции были задействованы более 300 полицейских.

По факту инцидента открыто уголовное производство по факту ложного сообщения о заминировании.

Напомним, днем в понедельник, 1 июня, на горячую линию полиции позвонил мужчина и заявил, что мост Метро в Киеве заминирован. После этого в Киеве ввели спецоперацию.

Мы писали о том, на мосту Метро в Киеве работала полиция, отряды спецназначения и бронетехника.