Киевский мэр Виталий Кличко опубликовал декларацию за прошлый год, в которой указал коллекцию часов, мотоцикл и большой участок земли под Киевом.

Об этом свидетельствует декларация чиновника, обнародованная в Едином госреестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Так, в декларации указана квартира в 251,8 кв.м, а также еще одна в 43,6 "квадратов". Его жена владеет домом в Лютеже на 785 кв.м. и участком на 2,5 гектара.

Кличко также указал в документе, что имеет коллекцию часов: антикварные мраморные французские часы Jacques Murray & Co, мужские часы брендов IWC, Mont Blanc и Frank Muller. Также он владеет роялем Yamaha за 960 тысяч гривен.

Также жена киевского мэра владеет машинами Toyota Sequoia и Land Rover, в время как сам политик владеет мотоциклом Fine Custom Puncher 8.125-4 и прицепом-платформой Ironhorse Widebody.

Напомним, 30 мая председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков также подал декларацию, где указал 1,27 миллионов гривен дохода. При этом еще 26,7 млн гривен он одолжил третьему лицу.

Также "Страна" рассказывала о декларации Зеленского, где он указал квартиры, многомиллионные доходы и семь часов от мировых брендов.