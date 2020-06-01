С 1 июня открыта продажа билетов в плацкартные вагоны, которые запустили в составе пассажирских поездов дальнего следования. Об этом заявил и.о. главы правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик, сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что будут продаваться билеты только на половину мест в плацкартных вагонах.

"Мы пошли навстречу пассажирам, понимая, что не каждый может позволить себе оплатить поездку в вагоне купе или СВ. В продаже будут присутствовать билеты на два места в плацкарте из четырех слева и на одно боковое место", - пояснил Юрик.

Открыта продажа билетов в 20 плацкартных вагонах в составе поездов №98 / 97 сообщением Киев - Ковель (10 вагонов) №125 / 126 Киев - Константиновка (3 вагона), №10 / 9 Киев - Мариуполь (1 вагон), №102 / 101 Киев - Херсон (6 вагонов).

Напомним, с 1 июня "Укрзализныця" запустила 42 поезда дальнего следования. Мы публиковали карту и полный список направлений.

Также мы писали, что первый поезд после ослабления карантина выехал утром 1 июня из Киева в Константиновку.