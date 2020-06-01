По мнению уполномоченного президента по правам детей Николая Кулебы, иностранцам необходимо запретить использовать услуги суррогатного материнства.

Об этом он заявил в понедельник, 1 июня, во время брифинга, передает "112 Украина".

По его словам, большинство детей, которые были рождены от суррогатных матерей, вывозятся за границу.

"Для иностранных пар нужно этот рынок закрывать. В отношении украинских пар, нужно это обсуждать, дискутировать, тогда мы можем говорить об упорядочении этой деятельности. Если говорить о тех детях, которые рождаются от суррогатных мам, то больше 80% - это дети, которые уходят за границу", - сказал Николай Кулеба.

Также он добавил, что в большинстве государств суррогатное материнство запрещено, так как в таком случае ребенок становится товаром. В ООН заявили, что коммерческое суррогатное материнство равносильно продаже детей. В целом суррогатное материнство запрещено в Германии, Австрии, Швейцарии, Дании, Норвегии, Нидерландах, Швеции, Италии, Франции и некоторых штатах США.

Кроме того, уполномоченный Рады по права человека Людмила Денисова заявила, что в данный момент в киевском отеле "Венеция" находится 73 ребенка, рожденные методом суррогатного материнства.

"Ко мне обратились 91 супругов с просьбой помочь получить разрешение на въезд/выезд в нашу страну, чтобы забрать своих 97 новорожденных детей. Это касается 8 клиник, которые на сегодня имеют таких детей у себя и ждут этих родителей. Что касается именно отеля "Венеция" - там 73 ребенка, 62 - еще ждут родителей", - сказала Людмила Денисова.

Отмечается, что Украина уже выдала 79 разрешений для родителей, которые приезжают из Аргентины, Италии, Испании и Франции. Они две недели будут находиться на карантине и только после этого смогут увидеть своих детей.

Напомним, недавно стало известно, что в киевском отеле "Венеция" содержатся десятки младенцев, которых произвели на свет украинские суррогатные матери для иностранцев.

После этого детский омбудсмен опубликовал скандальный пост, в котором сравнил суррогатных матерей с рабынями и назвал ЛГБТ-семьи насильниками. После этого омбудсмен Людмила Денисова потребовала извинений от Кулебы.