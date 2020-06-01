Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что сравнивать ситуацию накануне президентских выборов с Арменией и Украиной не стоит, поскольку "тут нет Пашинянов и Зеленских".

Об этом передает "БЕЛТА".

"Не надо нас сравнивать, как недавно газета соседней страны пописывала, что тут у нас появились новые Пашиняны, новые Зеленские и у нас чуть ли не ситуация не то как в Армении, не то как в Украине. Должен сказать, что ситуация по-разному может складываться. Только у нас нет Пашинянов и Зеленских", - сказал он.

При этом, утверждает Лукашенко, оба политика являются талантливыми.

"Как бы там ни происходили в Армении и Украине события, все-таки это люди талантливые - и Зеленский, и Пашинян. Я уже с ними близко познакомился. Это люди талантливые, безусловно, и главное - патриоты своей страны. Они преданы своей стране", - рассказал он.

Напомним, Лукашенко ранее заявлял, что президентская кампания в Беларуси не будет сопровождаться "майданами", несмотря на планы неких сил развернуть подобные акции.

Ранее "Страна" писала, что президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа.