Днем в понедельник, 1 июня, полиция задержала мужчину, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба патрульной полиции Украины.

"15:20. Мужчину, который сообщил, что имеет взрывчатку и угрожает взорвать мост Метро, задержали", - сказано в сообщении.

Также в соцсетях появилось видео с задержанием минера. На нем запечатлено, как его ведут правоохранители.

Напомним, днем в понедельник, 1 июня, на горячую линию полиции позвонил мужчина и заявил, что мост Метро в Киеве заминирован. После этого в Киеве ввели спецоперацию.

Мы писали о том, на мосту Метро в Киеве работала полиция, отряды спецназначения и бронетехника.

Кроме того, мы в режиме онлайн следим за происходящим днем 1 июня на мосту Метро в Киеве.