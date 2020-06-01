Полиция задержала мужчину, который грозил взорвать мост Метро в Киеве. Видео
Днем в понедельник, 1 июня, полиция задержала мужчину, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве.
Об этом в Facebook сообщает пресс-служба патрульной полиции Украины.
"15:20. Мужчину, который сообщил, что имеет взрывчатку и угрожает взорвать мост Метро, задержали", - сказано в сообщении.
Также в соцсетях появилось видео с задержанием минера. На нем запечатлено, как его ведут правоохранители.
Напомним, днем в понедельник, 1 июня, на горячую линию полиции позвонил мужчина и заявил, что мост Метро в Киеве заминирован. После этого в Киеве ввели спецоперацию.
Мы писали о том, на мосту Метро в Киеве работала полиция, отряды спецназначения и бронетехника.
Кроме того, мы в режиме онлайн следим за происходящим днем 1 июня на мосту Метро в Киеве.
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