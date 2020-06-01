Президент Украины Владимир Зеленский изменил состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики, главой которого назначил себя.

Об этом идет речь в указе №207 от 1 июня, который опубликован на сайте Офиса президента Украины.

Также в состав совета вошли:

глава МВД Арсен Аваков;

руководитель СБУ Иван Баканов;

генпрокурор Ирина Венедиктова;

секретарь СНБО Алексей Данилов;

руководитель Государственной налоговой службы Алексей Любченко;

министр финансов Сергей Марченко;

руководитель НАЗК Александр Новиков;

спикер Рады Дмитрий Разумков;

директор НАБУ Артем Сытник;

руководитель САП Назар Холодницкий и другие.

Кроме того в указе отмечено, что в работе совета могут принимать участие международные наблюдатели и консультанты: Дэвид Бернстайн (Мировой банк), Гарт Уиллис (USAID), Назар Гром (Программа развития ООН), Андрей Кухарук (ОЭСР), Эка Ткелашвили (Антикоррупционная инициатива ЕС в Украине), Лоуренс Хелд (проект "Поддержка организаций-лидеров в противодействии коррупции в Украине"), Стефани Холмс (посольство США в Украине).

Также сообщается, что центр противодействия коррупции исключил из совета его бывшего председателя Виталия Шабунина.

Напомним, Национальный совет по вопросам антикоррупционной политики был создан 14 октября 2014 года указом Петра Порошенко. Он является консультативно-совещательным органом при президенте, который готовит предложения по антикоррупционной стратегии.

Стоит отметить, что Владимир Зеленский обсуждает возможность увольнения министра внутренних дел Арсена Авакова. В Офисе президента в последние недели по этому поводу велись интенсивные переговоры и консультации.