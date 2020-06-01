В Киев на мост Метро, который грозит взорвать неизвестный мужчина в маске и с пакетом, съехались не только правоохранители, но и психологи, которые готовы беседовать с "минером". Однако пока переговоры с мужчиной ведет глава Нацполиции Киева Андрей Крищенко. Об этом журналистам сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко.

Напомним, в понедельник, 1 июня, около 13:42 неизвестный сообщил в полицию о намерении взорвать мост Метро. Движение по мосту перекрыли. На месте инцидента работают правоохранители. "Страна" онлайн следит за развитием событий.

Также мы сообщали, что опубликованы первые фото и видео с моста Метро, который угрожает взорвать минер.

Как сообщалось, суд отправил на принудительное лечение "минера" киевского вокзала.