Днем в понедельник, 1 июня, мост Метро в Киеве заблокирован в связи с анонимным сообщением о минировании.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

На данный момент движение поездов и машин по мосту перекрыто. Здесь находится несколько отрядов полиции. Также на месте работают отряды специального назначения и бронетехника. На самом мосту стоят автомобили полиции.

Полицейские на месте событий подтверждают информацию, что анонимный звонок о минировании моста был, но что конкретно происходит сейчас на мосту, они не знают.

Напомним, в Киеве ввели спецоперацию из-за угрозы взорвать мост Метро в Киеве.

"Страна" в режиме онлайн следит за тем, как в Киеве неизвестный угрожает взорвать мост Метро.