В сети появились первые фото и видео с заминированного неизвестным моста Метро в Киеве. Территорию моста полностью перекрыли правоохранители.

Кадры опубликованы на странице dtp.kiev.ua в Instagram.

"Информация о подрывнике подтвердилась: мужчина стоит посреди моста Метро с пакетом, от которого тянется провод к кнопке в его руке. Угрожает взорвать мост. Введена операция "Гром". На месте уже работает полиция. Проезд по мосту закрыт", - говорится в сообщении.

Позже журналисты уточнили, что мужчина скрылся из виду. На месте инцидента работают следственно-оперативные группы, взрывотехники и другие силовики.

В Киеве заминирован мост Метро. Фото: instagram.com/dtp.kiev.ua

О причинах минирования, а также возможных требованиях минера пока ничего неизвестно.

В Киеве заминировали мост Метро. Видео: facebook/UNN

Напомним, киевские правоохранители ввела режим специальной полицейской операции из-за того, что неизвестный заминировал мост Метро.

Также "Страна" писала, что мужчине, который пригрозил взорвать мост Метро в Киеве, на вид 35-40 лет. Его лицо наполовино скрыто медицинской маской. При этом он странно себя ведет - ходит из стороны в сторону и что-то бормочет себе под нос.