Офис президента хочет, чтобы деятельность главы страны Владимира Зеленского освещалась 20-25 журналистами.

Об этом заявил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко в интервью изданию "Вести".

"Думаю, нам необходим пул журналистов, которые ходят на пресс-конференции либо брифинги. В нем должно быть 20–25 представителей СМИ, не больше - так делается в разных странах Европы, в США", - отметил Тимошенко.

Также Тимошенко отметил, что в таких условиях "разговор получается предметным и продуктивным". При этом он заверил, что "закрываться" от других СМИ никто не собирается - ОП будет отвечать на их запросы и "отправлять к ним главу Офиса или его заместителей".

"Это самая продуктивная и рабочая схема. Чтобы пришедшие 25 аккредитованных журналистов получили 25 ответов. Иначе это превращается в процесс обмена мнениями с президентом, самоутверждения, светские беседы", - сказал замглавы ОП, отметив, что осознает, что при этом будет много недовольных.

Напомним, 20 мая состоялась большая пресс-конференция Владимира Зеленского, которая продлилась несколько часов. По словам его пресс-секретаря Юлии Мендель, отбор журналистов на это мероприятие проходил по американской системе.

В то же время некоторые журналисты жаловались, что им отказывают в аккредитации на пресс-конференцию Зеленского из-за коронавирусных ограничений.