Мужчине, который пригрозил взорвать мост Метро в Киеве, на вид 35-40 лет. Его лицо наполовину скрыто медицинской маской.

Об этом сообщает источник "Страны" в полиции.

"Неизвестный находится на мосту, ведет себя странно. Он ходит туда-сюда и что-то бормочет себе под нос", - сообщил источник.

Напомним, в понедельник, 1 июня, около 13:42 неизвестный сообщил в полицию о намерении взорвать мост Метро. Движение по мосту перекрыли. На месте инцидента работают правоохранители. "Страна" онлайн следит за развитием событий.

Как сообщалось, в сентябре 2019 года экс-атошник Алексей Белько также угрожал взорвать мост Метро. Он был обезврежен правоохранителями, затем суд арестовал "минера" с правом выхода под залог. Также мы сообщали, что суд отправил минера моста Метро в Киеве в психиатрическую лечебницу.