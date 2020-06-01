Власти уже придумали как будут выполнять обязательства перед МВФ в части коммуналки.

На сайте Минрегиона выставлен на общественное обсуждение проект постановления, который прописывает новую формулу тарифов на отопление.

"Фактически он готовится на замену "скидкам Гончарука", — говорит глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

Напомним: в минувшем отопительном сезоне ценник на отопление пересматривался ежемесячно, в зависимости от текущих цен на газ. В итоге многие города давали людям скидки в 10-30%, правда, не все. Некоторые считали по полной.

Теперь хотят отказаться от ежемесячных скидок и перейти к перерасчету по итогам всего отопительного сезона. И, если окажется, что люди переплатили, деньги им вернут. Но, могут, наоборот, потребовать доплатить. Все будет зависеть от цен на газ и расходов коммунальщиков.

При этом механизм ценообразования прописан так, чтобы изначально потребители переплачивали. Скажем, базовые тарифы на отопление на новый отопительный сезон будут считать по ценам на газ предыдущего сезона. По ситуации на сейчас людям это явно невыгодно. Ведь цены на газ на сегодняшний день на минимуме. В мае цена для населения — всего 2,3 гривны за куб (без налогов и транспортировки). А средняя цена за прошлый отопительный сезон превышает 5 гривен за куб, то есть, вдвое выше.

"Будут ли возвращать переплату и как именно - это уже второй вопрос. К тому времени человек может съехать, а коммунальное предприятие обанкротиться. И положенные вам деньги придется долго искать", — говорит Скубченко.

"Страна" разбиралась, как пересчитают тарифы на отопление по новой формуле.

Сначала платишь, потом считают

Как уже писала "Страна", в части тарифов на отопление для людей Украина в меморандуме с МВФ берет на себя несколько обязательств.

Во-первых, это отмена постановления Кабмина № 1082 от 24 декабря 2019 г, так называемых, "скидок Гончарука». Напомним: по нему тарифы на отопление оставались неизменными, но местные власти имели возможность (но не обязанность) корректировать их ежемесячно, в зависимости от текущих цен на газ.

Во-вторых, полностью рыночная цена на газ.

"Мы обеспечим, чтобы к концу августа 2020 года все тарифы на отопление, которые регулирует как НКРЭ так и местные органы власти, отражали все затрат на газ и другие затраты (включая капитальная вложения)", — говорится в меморандуме. Также указано, что тарифы будут пересматриваться раз в год, до начала нового отопительного сезона и в соответсвии с изменением затрат.

Новый проект в точности дублирует все эти пункты.

Главная цель - запустить рыночные цены.

Формально сейчас на низком старте рыночные тарифы для населения по газу и электроэнергии. С 1 июля люди будут платить по ценам как для промышленности за кухонный газ и газ для отопления в частном секторе. Производители тепла для населения, напомним, получили отсрочку до 1 мая следующего года (тариф будет определяешься по формуле «Амстердам плюс» - биржа TTF плюс транспортировка). Готовится также введение рыночных тарифы на электроэнергию.

А так как газ и электроэнергия занимают в структуре тарифа на отопление львиную долю (80-85%), возникла необходимость переписать и принципы ценообразования тепла, — говорится в пояснительной записке.

Формула будет включать следующие составляющие: плановые объемы газа на новый отопительный сезон, средняя стоимость газа за предыдущий отопительный сезон, другие расходы по производству тепла.

То есть, тарифы будут считать фактически по прошлому году - как по потреблению (а оно зависит от погоды), так и по ценам.

По итогам отопительного сезона тарифы еще раз пересчитают, уже с учетом более "свежих" цен на газ. И, если окажется, что газ за это время подешевел, вам вернут лишние деньги, а если , наоборот, газ будет дорожать - придется доплатить.

Какими будут новые тарифы

То есть, на следующий отопительный сезон тарифы на отопление будут зависеть от следующих составляющих:

Объем потребления газа в прошлом сезоне. 2019-2020. Формально потребление газа зависит от погоды - чем теплее зима, тем меньше газа нужно на отопление. Но прошлой зимой люди жаловались, что коммунальщики их явно "перегревают" - списывались огромные объемы, явно неадекватные погоде. И на следующий год со старта можно сразу же заложить эти повышенные объемы, вне зависимости от того какой бдел зима - холодной или теплой. Средняя цена на газ в прошлом отопительном сезоне. Газ в истории с отоплением - базовая величина, поэтому его ценник больше всего будет влиять на тариф на отопление. Минувший отопительный сезон начинался еще со сравнительно высоких цен на газ, и только с февраля начался обвал, а к маю ценник упал до минимума - 2,3 гривны за куб. Но если посчитать среднюю цену за прошлый отопительный сезон, то получится далеко не 2 и даже не 3 гривны за куб, а 5,6 гривен за куб. Именно на основании этой цены будут формировать трик на отопление. Между тем, цены на газ продолжают падать. Скажем, на июнь "Нефтегаз" установил для промышленности цену в 2,7 гривен за куб (без налогов и транспорта), против 3,4 гривен в мае. Другие составляющие себестоимости (электроэнергия, зарплаты, ремонты). Плюс - обязательно нужно закладывать прибыль коммунального предприятия. То есть, работать в убыток, на что многие жалуются сейчас, коммунальщики уже не смогут.

"Этим документом Минрегион пробует узаконить постановление Гончарука о пересчёте стоимости тепла, но хочет делать это не ежемесячно, а по итогам сезона. Что может привести как к удешевлению, так и к подорожанию отопления. Перерасчёт привязывают к ценам на электроэнергию и газ, а они у нас рыночные. Почем коммунальщики купят, такую цифру и заложат в тариф", — говорит глава департамента жилищно- коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко.

"Вершина дилжитализации. Почему бы не брать реальные цены на тот же газ и пересчитывать ценник на отопление по мере их изменения. Местные власти вполне могли бы подкорректироать тарифы в течение пяти дней после подорожания или удешевления газа. А так получается, что у нас мало того, что тарифы будут пересматривать раз в год, так еще и при их формировании изначально закладывать неактуальной цену на газ - прошлогоднюю. Если формулу запустят к новому отопительному сезону, то все мы будем переплачивать", — говорит Скубченко.

Если в мире тренд на снижение газовых цен продолжится (а пока он именно такой, и с учетом спада в экономике и снижения потребления, особого роста цен не ожидается), украинцы в следующем сезоне будут платить за отопление по явно завышенным ценникам.

Тем более, что кроме стоимости самого тепла, есть еще абонплата, которая с июля также подорожает на 20-50% в зависимости от региона.

Есть еще один нюанс. В марте НКРЭ уже пересмотрел цены для большинства коммунальщиков по областным центрам. Стоимость производства тепла снизили с учетом текущей цены на газ, а транспортировки, наоборот, повысили. В итоге новые тарифы оказались в среднем на 10% выше существующих. Но они так и не начали действовать. А теперь, похоже, и не начнут. Тарифы придется еще раз пересчитывать, теперь уже по новому постановлению. А так как там есть четкая установка - брать среднюю цену на газ за прошлый год, цена на отопление может оказаться еще выше, чем в мартовских тарифах.

Как вернуть "лишние" деньги

По идее, в таком подходе нет ничего страшного, ведь все равно по итогам сезона излишне уплаченные деньги обещают вернуть.

"Так платит вся Европа - есть четкий ежемесячный платеж, а по итогам сезона сумму пересчитывают и возвращают лишнее или, наоборот, просят доплатить. Это рыночный подход, который позволяет комунальщикам планировать свою деятельность на сезон", — пояснил аналитик Института стратегических исследований Корольчук.

Но, как считает Скубченко, на практике могут быть нюансы. "Неясен механизм возврата денег. Если человек переедет, или предприятие обанкротиться, как их можно будет получить", - задается вопросом Скубченко. Кроме того, в прошлом отопительном сезоне переплату не возвращали, а просто засчитывали в счет будущих периодов. То есть, заплатил сейчас, а зачтется следующей зимой.

При этом, как говорит Корольчук, если газ вдруг начнет резко дорожать (а в этом случае для потребителя новая формула выгодна, так как доплатить можно не сразу, а в конце сезона), коммунальщики наверняка начнут искать лазейки. "Может включиться административно-коррупционная схема, когда коммунальщики с позволения местях властей станут повышать тарифы посреди сезона, мотивируя это своим бедственным положением, и тем, что не могут несколько месяцев фактически субсидировать население", - говорит Корольчук.

То есть, механизм будет работать только в одну сторону - если газ будет дешеветь, лишние деньги вернут как-нибудь потом, а если вдруг подорожает - придется платить больше сразу.

Котельные на приватизацию, должники - на выселение?

Также в проекте прописаны другие нововведения, касающиеся работы теплокоммунэнерго. Скажем, они смогут оставлять себе в качестве оборотного капитала часть денег от поступающих платежей населения, но не больше 2% от полной себестоимости. Сейчас буквально все средства прямиком отправляются на счета "Нефтегаза» в качестве обеспечения за газ.

2%, на первый взгляд, не так много, но учитывая, что рынок отопления - это порядка 100 млрд гривен, коммунальщики могут получить "на руки" 2 млрд.

Коммунальщики должны будут закладывать в тариф планируемую прибыль, то есть, жаловаться на то, что работают в убыток, они больше не смогут. Но какой при этом будет итоговый тариф - вопрос открытый.

Также окончательно закреплено разделение затрат на приобретение газа как товара и его доставку.

То есть, коммуналка по факту будет жить по законам рынка.

"Создается впечатление, что готовят откат даже для производителей тепла для населения, которым дали отсрочку ПСО еще на год", - говорит Корольчук.

По его словам, с принятием этого проекта может быть запущен механизм массовых банкротств теплокоммунаэнерго, которые имеют громадные долги перед "Нефтегазом». Избежать этого смогу разве что коммунальщики, у которых изначально завышенные тарифы и долгов либо нет, либо они незначительные.

Следующий шаг - приватизация коммунальной сферы. Но при нынешних тарифах и убитых сетях это рынок частному бизнесу мало интересен. Поэтому опять -таки, будут повышать тарифы.

"По-хорошему это проект для крупных инвесторов на десятилетия и на десятки миллиардов долларов. Но просто так они не придут - им нужны выгодные тарифы", - говорит Корольчук.

По его словам, могут быть местные схемы, когда региональные коммунальщики будут выматывать более-менее нормальнее участки сетей, показательно их реконструировать и взвинчивать тарифы. При этом другие участки сети или котельные останутся в разрухе, хотя тоже будут платить по высоким тарифам.

"Будут под видом инвестиций доить рынок дальше", - говорит Корольчук.

Если этот сценарий реализуется, властям придется думать, что делать с долгами населения, которые наверняка будут нарастать. Скорее всего, будут искать способы ужесточить ответственность, увеличить штрафы. Эксперты предполагают, что могут даже упростить выселение из квартир или отключать отопление зимой (хотя технически "прикрутить" отдельную квартиру в многоэтажке сложно).

Поставят на счетчик

Впрочем, повышением тарифов на отопление все не закончится. Придется больше платить и за другие коммунальные услуги.

Не исключено, что еще до начала отопительного сезона украинцам придут повышенные платежки за газ.

Мало того, что с 1 июля население будет платить за газ по рыночным ценам, как для промышленности, так еще могут повысить и нормы потребления для домов без счетчиков.

Такая идея сейчас обсуждается в Минэнерго. На сайте ведомства в последних числах мая даже появился проект соответствующего постановления, но его оперативно убрали.

В документе предлагалось увеличить нормы потребления для домохозяйств без счетчиков на межотопительный период вдвое, а на отопительный - почти втрое. К примеру, для потребителей, которые пользуются только газовой плитой (без нагрева воды) хотят увеличить норму с 3,28 кубов на человека до 5,2 кубов, а на отопительный период - до 7,6 кубов. Если в доме нет центрального горячего водоснабжения, то нормы могут вырасти с нынешних 5,39 кубов до 7,1 кубов на человека в межотопительный период, и до 12 кубов в отопительный сезон.

Для тех, у кого установлен газовый водонагреватель нормы предлагается повысить с нынешних 10,49 кубометров до 16,3 и 27 кубов (на межотопительный и отопительный периоды соотвественно).

Якобы, это должно стимулировать украинцев устанавливать газовые счетчики. Напомним: счетчики должны стать обязательными для учета газа уже с 2021 года, но до сегодняшнего дня 1,5 млрд домохозяйств их не имеют. Это примерно четверть всех потребителей газа.

Считается, что повышение норм лоббируют газовщики. Те же в свою очередь утверждают, что действующие нормы занижены, и на самом деле украинцы потребляют больше газа на 383 млн кубов, не доплачивая таким образом почти 2,7 млрд гривен.

Интересно, что при этом социальные нормы потребления, которые учитываются при начислении субсидий, предлагалось оставить прежними. То есть, переплачивать в случае повышения норм, будут только украинцы, которые платят за коммуналку со своего кармана. Государство же увеличивать выплаты по субсидиям не станет.

Зачем проект спешно убрали с сайта Минэнерго - то ли в ведомстве пока отказались от этой идеи, то ли решили ее доработать - пока неясно. Но не исключено, что нормы все же повысят.