Во время беспорядков в США протестующие ограбили многие магазины Apple Store. Однако позже украденные айфоны были заблокированы, а информация об их местоположении передана полиции.

Такие сообщения начали появляться на экранах похищенных смартфонов, соответствующие фото опубликовали пользователи в Твиттере.

"Пожалуйста, верните в Apple Walnut Street (Apple Store в Филадельфии - Ред.) Это устройство отключено и отслеживается. Местные власти будут оповещены", - говорится в сообщении на экране телефона.

При этом разблокировать айфоны и обойти ограничения Apple невозможно.

Напомним, в США по всей стране разгорелись массовые протесты из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда, которого 25 мая задушил во время задержания полицейский Дерек Шовин. После этого по в Штатах вспыхнул "черный майдан", эпицентр которого находился в городе Миннеаполис, в котором и произошло убийство. К воскресенью, 31 мая, "черный Майдан" охватил уже 35 городов Соединенных Штатов.

Как мы писали, в Миннеаполисе украинец направил грузовик в толпу протестующих.