Донецкий "Спартак" будет выступать в Высшей лиге России по мини-футболу и представит Ростовскую область. Такое решение приняли президент МФК Спартак Юрий Сироватко и вице-президент клуба Вахтанг Халваши во время онлайн-конференции.

Об этом говорится на сайте Ассоциации мини-футбола России.

Отмечается, что старт нового сезона западной конференции Париматч-Высшей лиги состоится 5 сентября.

"Новыми участниками первенства станут МФК (мини-футбольный клуб - Ред.) "Спартак-Донецк" (Ростовская обл.) и МФК "Пронто" (Ростов-на-Дону)", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в прошлом сезоне команда участвовала в чемпионате так называемой "Донецкой Народной Республики", а домашние матчи "Спартак" проводил в Донецке.

Стоит отметить, что в Ростовской области есть также город под названием Донецк. Именно в неи будет юридически прописана команда из оккупированного Донецка. Где именно они собираются играть свои матчи - на территории Донбасса или России - не указывает.

Еще в марте "Страна" писала, как боец UFC Никита Крылов с Донбасса предстал перед бразильской публикой с государственной символикой двух стран - Украины и Российской Федерации.