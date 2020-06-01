После того как нардеп и глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук указал в своей декларации за 2019 год ряд ценных антикварных книг, частности, фрагмент Библии Гутенберга, Deutsche Welle опубликовала статью, в которой пишет, что нардеп не ответил на запросы издания и что это молчание является "риском для науки".

В тоже время у Медведчука заявили, что журналист издания не дождался ответа от политика.

Об этом сообщает пресс-служба Виктора Медведчука.

Отмечается, что пресс-секретарь Виктора Медведчука Олег Бабанин получил вопрос относительно принадлежащего политику фрагмента первого в мире печатного издания – Библии Гутенберга, днем 28 мая.

"В своем обращении Тейзе упоминает о "других многочисленных запросах", на которые он якобы не получил ответа. Однако запрос на электронную почту пресс-службы "Украинского выбора" пришел также 28 мая, всего двумя часами ранее", - сказано в сообщении.

Уточняется, что уже на следующий день, 29 мая, не дожидаясь ответа на поставленные вопросы, Евгений Тейзе опубликовал в Deutsche Welle статью "Ученые обратились к Медведчуку из-за Библии Гутенберга" с подзаголовком "Молчание Медведчука как риск для науки".

Пресс-служба сообщает, что ученые всегда могут рассчитывать на получение любой информации о книгах, находящихся в распоряжении Медведчука.

"Фрагмент Библии Гутенберга 1455 года, указанный в моей декларации, представляет собой один печатный лист из книги, принадлежавшей Габриэлю Уэллсу", - сообщает Медведчук.

По его словам, в 1920 году известный американский коллекционер и букинист, президент Американской ассоциации книготорговцев Габриэль Уэллс приобрел у библиографа Франка Сэбина через аукцион (Sotheby’s, 9 November 1920, lot 70) неполный экземпляр Библии Гутенберга. После этого он продал в Нью-Йоркскую публичную библиотеку те листы, которых не хватало в их экземпляре. Оставшийся после этого блок из 21 листа Габриэль Уэллс разделил на более мелкие фрагменты.

"Лист, хранящийся в моей библиотеке, содержит Псалмы с 49-го по 52-й. Этот фрагмент сменил много владельцев. Первым обладателем данного листа был сам Габриэль Уэллс, который оставил этот фрагмент себе", - рассказал Медведчук.

После этого, по информации политика, лист несколько раз менял владельца, продавался на аукционах, после 1966 года попал в библиотеку американского собирателя инконабул и палеотипов Луи Грабоски, собрание книг которого после его смерти распродали наследники.

"После этого данное издание попало в коллекцию известного потомственного украинского коллекционера и библиофила, у которого и был приобретен данный экземпляр", - сообщил Медведчук.

"Как видно из вышеперечисленного, данный экземпляр известен мировой науке и достаточно хорошо исследован, тем не менее, если уважаемым ученым, на которых Тейзе ссылается в своей статье, будет необходима какая-либо дополнительная информация относительно данного фрагмента, то они могут обратиться за ней лично ко мне", - заявил Виктор Медведчук.

Напомним, "Страна" писала о том, как в 2017 году были найдены страницы первой печатной Библии Гутенберга, которые использовали как обложку для книг.