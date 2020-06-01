В понедельник, 1 июня, движение на мосту Метро в Киеве перекрыли, а в метро сообщили, что из-за технических причин поезда на красной ветке доезжают только до Днепра.

Полиция позже заявила, что на горячую линию позвонил мужчина и заявил, что мост заминирован. Рядом с неизывестным - пакет, из него торчит провод, который держит минер. Он в медицинской маске.

Это уже вторая угроза взорвать мост Метро за последнее время. В сентябре 2019 года атошник Алексей Белько остановил движение по мосту на полдня. В итоге он сдался, а суд признал его невменяемым.

Следим за ситуацией в онлайне. Материал обновляется.

16:12 Угрожавший взорвать метромост в Киеве оказался жителем Киевской области, к уголовной ответственности раньше не привлекался, рядом с ним был только муляж. То есть - взрыва никакого и не планировалось.

Псих, доведённый до отчаяния человек или просто политическая постановка?

16:06 Движение через мост восстановлено полностью.

16:05 Также Андрей Крищенко рассказал, что конкретных требований у "минера" не было. Разговаривал хаотично. Взрывчатки у него не было. Он использовал металлический баллон наполненный песком и провод с пультом. Сейчас молодого человека проверят на содержание в крови алкоголя или наркотических средств

16:04 Пока в полиции говорят, что у них нет данных, находился ли задержанный на психиатрическом учете

16:03 Во время операции задействовали около 300 человек, 100 нацгвардейцев, два речных катера, 10 патрульных машин, бронетехнику

16:02 Открыто уголовное дело по статье неправдивое сообщение о минировании. За это грозит до 6 лет лишения свободы

16:01 Метро вновь ходит

16:00 "Бомба" оказалась муляжом - пакетом с землей. Его уже осмотрели взрывотехники



15:59 Вызвана служба психиатрической помощи. "Состояние было очень возбужденным" - сказал Крищенко о задержанном

15:58 Установили личность "минера" с моста. Он прописан в Вишневом Киево-Святошинского района, 1988 года рождения. К уголовной ответственности раньше не привлекался, у него два мелких админнарушения (нелегальная торговля). Известно, что его мать находится в больнице, у него какие-то проблемы с родственниками.



15:56 Глава полиции Киева Андрей Крищенко рассказал, что "минер" сам позвонил в полицию, но требований не выдвигал. Когда на место прибыли правоохранители, они увидели, что у мужчины на мосту есть баллон с проводами и пульт управления

15:52 Спецназ покинул мост Метро

15:49 Фото с моста от МВД

15:43 Отметим, что минирование моста Метро произошло во время заседания комитета Рады по правоохранительной деятельности, где рассматривается последние скандалы в Броварах и Кагарлыке.

А также накануне заседания фракции "Слуга народа", куда собирались вызвать Авакова.

В соцсетях высказываются предположения, что эти события взаимосвязаны.

Только вопрос в чем замысел? Чтоб подставить Авакова, показав беспредел в стране, либо, наоборот, чтоб показать незаменимость министра и его эффективность

15:41 На мосту Метро возобновили движение с левого на правый берег.

15:35 Во время операции были слышны выстрелы - сообщили в эфире телеканала Zik

15:34 В полиции подтвердили, что "минер" был задержан

15:33 Появилось видео задержания

15:28 В соцсетях утверждают, что это видео задержания минера. Разобрать это трудно.

15:26 Увеличенное фото минера.

15:21 Минера задержали, сообщили в эфире телеканала ZiK. Пока официальных подтверждений этой информации нет.

15:20 Броварской проспект остановился в пробке.

15:17 С минером пытаются поговорить. По сообщениям СМИ, переговоры ведет лично глава киевской полиции Андрей Крищенко. Якобы подрывник требует встречи с главой МВД Арсеном Аваковым.

15:15 На место приехали снайперы, подняли полицейский дрон.

15:10 Метро идет уже не до Арсенальной, а до Крещатика.

15:07 На данный момент движение поездов и машин по мосту перекрыто. Здесь находится несколько отрядов полиции. Также на месте работают отряды специального назначения и бронетехника, сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

На самом мосту стоят автомобили полиции.

Полицейские подтверждают информацию, что анонимный звонок о минировании моста был, но что конкретно происходит сейчас на мосту, они не знают.

15:05 Первые фото от полицейских. Прибыл спецназ.

15:01 Полиция оцепила мост.

14:57 Фото минера.

14:50 Появилось первое видео с места событий

14:40 В полиции поверяют информацию о заминировании моста Метро.

"Сегодня в 13:41 в столичную полиции по спецлинии 102 позвонил неизвестный с угрозой взорвать мост "Метро". На месте происшествия находится следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи и представители других профильных служб. В столице введена специальная полицейская операция. Движение всех видов транспорта перекрыто" - говорится в сообщении.

14:35 В метро сообщили, что по техническим причинам изменена работа красной линии.

14:33 В комментариях к посту dtp.kiev.ua пользователи сообщают,что на месте стоит минер с проводами в руках и черным пакетом.

14:30 "Прямо сейчас на мосту Метро перекрыто движение. Предварительно, очередной подрывник. Введена операция "Гром". Периметр оградила полиция, пока что ничего не известно, всех отправляют в объезд" - сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.