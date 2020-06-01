1 июня в Киеве в связи с анонимным сообщением о минировании моста Метро красная линия работает только от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная", а также станции "Лесная" до станции "Дарница".

Об этом сообщается на Facebook-странице столичной подземки.

Движение и поездов, и машин на мосту сейчас перекрыто, там находится несколько отрядов полиции.

"Предварительно, очередной подрывник, введена операция "Гром". Периметр оградила полиция, пока что ничего неизвестно, всех отправляют в объезд", - пишет dtp.kiev.ua.

По информации журналистов, на мосту якобы стоит человек с пакетом, провод от которого тянется к пульту в руке.

Напомним, киевское метро возобновило свою работу 25 мая. В первый день его работы, услугами подземки воспользовались 310 тысяч пассажиров, это в 4,38 раза меньше, чем среднесуточный показатель в прошлом году.