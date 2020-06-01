Киевские правоохранители ввела режим специальной полицейской операции из-за того, что неизвестный заминировал мост Метро.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП Киева в Facebok.

"Сегодня в 13:41 в столичной полиции по спецлинии 102 позвонил неизвестный с угрозой взорвать мост "Метро".На месте происшествия находится следственно-оперативные группы Главного и районного управлений, взрывотехники, кинологи и представители других профильных служб под руководством главы столичной полиции Андрея Крищенко", - говорится в сообщении.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства и причины минирования. Движение в районе метро перекрыто.

В Киеве заминировали мост Метро. Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Напомним, 1 июня в Киеве в связи с анонимным сообщением о минировании моста Метро красная линия работает только от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная", а также станции "Лесная" до станции "Дарница".